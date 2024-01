Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 12 de janeiro (12/01)

Foto: Reprodução Filme "Os Rejeitados" estreia no Cinema do Dragão

A nova "cine semana" do Cinema do Dragão inicia com a exibição do filme "Os Rejeitados", de Alexander Payne e David Hemingson. Na trama, alunos e professores do internato Barton Academy se preparam para passar as férias com famílias e amigos. Um grupo, entretanto, fica para trás. O professor Paul Hunham (Paul Giamatti) recebe, então, a missão de acompanhar os jovens. Entre gritos, perseguições no corredor, detenções e conversas, os dois desenvolvem uma conexão. Entradas disponíveis na bilheteria do equipamento e no site Ingresso.com.

Quando: sexta-feira, 12, às 19h30min

sexta-feira, 12, às 19h30min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$8 (meia) e R$16 (inteira)

Bloquinho da Diretoria

O esquenta para o Carnaval promete folia durante janeiro. Uma das opções para os brincantes é o Bloquinho da Diretoria, que prepara a programação nos sábados do mês. As atrações musicais são: Davizão, Semente Brasileira, Diretoria S/A, Edivs, Ian Andreise, Bateria da Diretoria e Felipim. Os ingressos podem ser adquiridos no aplicativo Make My Night.

Quando: 13, 20 e 27 de janeiro, às 12 horas

13, 20 e 27 de janeiro, às 12 horas Onde: rua Frederico Borges, 125 - Meireles

rua Frederico Borges, 125 - Meireles Quanto: a partir de R$ 50

a partir de R$ 50 Mais infos: (85) 98202.3863

Dá Teu Nome

Acontece neste sexta-feira, 12, o encerramento do II Festival Dá Teu Nome. O evento promovido pela Pinacoteca do Ceará e Estação das Artes reúne atrações culturais com a proposta de debater políticas públicas para a população LGBTQIAPN . A programação da data conta com apresentação de Transtcholagi, Puri, Mumutante, Ayô Tupinambá e DJ Viúva Negra.

Quando: sexta-feira, 12, das 17 às 22 horas

sexta-feira, 12, das 17 às 22 horas Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito



Centro Cultural Belchior

O Centro Cultural Belchior lança edição do bloco "Esse Ano Eu Não Morro" nesta sexta-feira, 12. Com concentração na Praia de Iracema, o projeto tem o objetivo de homenagear o intérprete de sucessos como "Sujeito de Sorte" e "Alucinação". A estreia do bloco terá a participação da cantora Vannick Belchior, filha do cantor sobralense, e de Armando Telles e Banda.

Quando: sexta-feira, 12, a partir das 18 horas

sexta-feira, 12, a partir das 18 horas Onde: Centro Cultural Belchior (rua do Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Centro Cultural Belchior (rua do Pacajús, 123 - Praia de Iracema) Gratuito



Samba & Rock

O Vibe 085 anuncia edição do projeto "Todo Rock Vira Samba" nesta sexta-feira, 12. O projeto apresenta sucessos de bandas de rock, como System Of a Down e Linkin Park, no ritmo do samba. O evento será comandado pelos músicos Leandro Marechal, Alemão, entre outros.

Quando: sexta-feira, a partir das 20 horas

sexta-feira, a partir das 20 horas Onde: Vibe 085 (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: a partir de R$ 20

a partir de R$ 20 Ingressos no Sympla

