Exposição "Aves do Ceará" explora fauna alada com animações imersivas

Foto: Deivyson Teixeira/Divulgação Instalação imersiva "Aves do Ceará", no Museu da Imagem e do Som

Por meio de animações 2D e 3D, a exposição “Aves do Ceará” convida o público a um voo pela história de 29 espécies do Estado. Pintando as paredes da sala imersiva do Museu da Imagem e do Som (MIS), a abertura da instalação será neste sábado, 13, com a apresentação do grupo Uirapuru Orquestra de Barro. A partir do dia 14, domingo, ela fica aberta ao público.

Dividida entre 10 cenas que se conectam ordenadamente, as linhas narrativas da obra fazem uma viagem entre períodos históricos e biomas do Estado, trazendo famosas aves que vivem no imaginário popular, como o Carcará, mas também apresentando outras não tão conhecidas entre os visitantes.

O primeiro bater de asas da obra, por exemplo, acontece no período Cretáceo. Aqueles que estiverem na sala serão enviados para um ambiente pré-histórico, há 115 milhões de anos atrás. Neste momento, duas aves serão apresentadas nesse cenário: o Kaririavis Mater e o Cratoavis.

Espécies que compõem a fauna alada da Caatinga e da Mata Atlântica, como o Corrupião e o Periquito-da-Cara-Suja, entram em foco e mostram a complexidade que seus respectivos habitats têm.

Ao todo, 9 pessoas estiveram envolvidas na equipe de produção, com oito artistas da e um ornitólogo — especialista em aves. Todo o processo de montagem da exposição durou cerca de 3 meses, com uma média de 13 horas de trabalho por dia

A VJ Suave, equipe de new media art de São Paulo, recebeu a proposta para o desenvolvimento da mostra pelo diretor do equipamento, Silas de Paula. Inicialmente, a solicitação era para uma narrativa com apenas 4 aves do Ceará: Soldadinho-do-Araripe, Periquito-da-Cara-Suja, Jandaia-Verdadeira e uma ave fóssil. O estudo, entretanto, mostrou aos artistas que seria necessário apresentar mais espécies.

“No meio do processo descobrimos que há duas aves fósseis no Estado. Então falamos ‘qual é a que o Silas disse?’, mas ele só [falou] uma espécie fóssil. Então bom, não sabemos qual é, vamos fazer as duas”, exemplificou Ygor Marotta como foi acontecendo o aumento no número de pássaros na exposição.

A pesquisa da equipe artística se dividiu em pesquisar sobre a fauna alada e a flora em que elas estão inseridas, Para os animais, além de utilizar um site, eles contactaram o ornitólogo cearense Jefferson Bob para auxiliar nas informações e escolher algumas espécies.

O especialista também na captação do canto de cada pássaro para serem utilizados na montagem audiovisual. “Junto com os parceiros de trabalho, ele foi atrás do canto das aves. Essas gravações foram feitas por quatro pessoas aqui do Ceará”.

Das 29 espécies, o artista audiovisual explica que quatro delas foram feitas em 3D para percorrer o cenário, enquanto as outras 25 estão em 2D. “Todo o cenário foi desenvolvido em 3D para compor essas quatro paredes e o chão. Usamos essa mescla de composição 3D com animações 2D para criar essa imersão entre o espectador e a obra”, conta.

“É como se transportarmos o público para cada lugar e bioma. Na cena do voo da Jandaia, buscamos transformar o espectador em uma ave e, como uma, eles voam junto com elas. Então, mostramos essa força, beleza e leveza que é o voo dos passarinhos “, completa.

Todos os detalhes que contemplam e celebram a beleza das árvores e suas histórias, é uma maneira sútil de gerar o desejo de conservação dos biomas e proteção dessa fauna alada.

“É preciso tocar o coração das pessoas para elas terem um pouquinho mais de consciência e apreciar as aves em seu habitat natural”, explica. “É através do encantamento que conseguimos conscientizar da preservação do meio ambiente, da importância da biodiversidade de aves e da natureza”, acrescenta.

Algumas espécies que foram animadas para a obra estão criticamente ameaçadas pela ação sem controle do ser humano, como a Jacucaca, o Periquito-da-Cara-Suja e o Soldadinho-do-Araripe.

A Jandaia-Verdadeira, símbolo do Ceará, era uma dos pássaros mais populosos do Estado, mas que com o tempo vem diminuindo por causa do desmatamento e captura para criação.

Além da instalação imersiva, a equipe da VJ Suave está desenvolvendo, em parceria com o equipamento cultural, um aplicativo que ficará disponível no display interativo para a visualização de todos os pássaros e outras informações.

Com o aplicativo, a conscientização também poderá ser levada para além das paredes imersivas do MIS. “Ele vai estar disponível na internet também para as pessoas usarem”, finaliza.



Mostra "Aves do Ceará"

Quando: abertura no sábado, 13, às 18h; segue aberta às quartas e quintas, às 10 às 18h; sexta a domingo, das 13h às 20h

Onde: MIS - CE(av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Gratuito