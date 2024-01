Filha de Elvis Presley terá memórias póstumas lançadas em outubro

Foto: Valerie Macon / AFP Memórias póstumas de Lisa Marie Presley serão lançadas em outubro

As memórias póstumas de Lisa Marie Presley, a única filha da lenda do rock Elvis Presley, serão lançadas em 15 de outubro, anunciaram nesta quinta-feira, 11, sua filha e a editora Random House.

"Sinto-me honrada por contribuir para o lançamento do livro da minha mãe", falecida em janeiro de 2023 aos 54 anos, anunciou em seu Instagram a atriz americana Riley Keough, conhecida por seus papéis no filme "Mad Max: Estrada da Fúria" (2015) e na série "Daisy Jones and the Six" (2023).

"Antes de sua morte em 2023, ela vinha trabalhando por anos em memórias cruas, fascinantes e únicas, gravando incontáveis horas de uma vulnerabilidade impressionante, que finalmente foram registradas em papel por sua filha, Riley Keough", promete o site oficial da publicação.

Filha única de Elvis e Priscilla Presley, que se divorciaram em 1973, Lisa Marie Presley seguiu uma carreira musical, sem alcançar o sucesso do "rei" Elvis. Ela sofria de dependência de opioides e analgésicos, e não escondia sua vulnerabilidade.

Sua morte, há um ano, que segundo a autópsia foi causada por complicações relacionadas a uma cirurgia para perder peso, provocou uma onda de homenagens do mundo do entretenimento.

A artista era a herdeira da casa familiar e da propriedade de Graceland, em Memphis, no sul dos Estados Unidos, que se tornou um local de peregrinação e devoção para os fãs de Elvis que visitam sua sepultura. Segundo a imprensa americana, Riley Keough é agora a herdeira.

A figura de Elvis, o gênio do rock inspirado no gospel e no blues do Tennessee, voltou à tona com o filme "Elvis" (2022), de Baz Luhrmann, no qual o cantor é interpretado por Austin Butler.

Mais recentemente, foi lançado também "Priscilla" (2023), dirigido por Sofia Coppola, que conta a história de Elvis, seus excessos e explosões violentas, através dos olhos de sua esposa. Elvis Presley morreu em 1977, aos 42 anos.

