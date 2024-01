O SANTO São Raimundo Nonato

Nasceu no ano de 315, em Poitiers, França. Sua família pagã vivia segundo a filosofia hedonista. Dado aos estudos, ele foi perseguindo a verdade até conhecer as sagradas escrituras. Hilário foi evangelizado e, em 345, foi batizado. Não demorou muito já era sacerdote e, depois, bispo. Pela sua pregação e seus escritos, foi chamado o "Atanásio do Ocidente", porque combateu o arianismo do Oriente. No tempo em que o imperador Constâncio começou a apoiar esta heresia, ele não teve medo das autoridades. O próprio imperador o assumiu de volta em 360, porque os conselheiros sabiam da grande influência desse bispo que não ficava apenas em Poitiers, mas percorria toda a França. Ele voltou, convocou um Concílio em Paris, participou de tantos outros conselhos no ocidente. Morreu no século IV.

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui