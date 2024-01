Pré-Carnaval de Fortaleza: Paulinho da Viola e Araketu se apresentam

Foto: Leo Aversa/Divulgação Cantor e compositor Paulinho da Viola se apresenta no Pré-Carnaval de Fortaleza

Paulinho da Viola, Araketu e Silva estão confirmados no Pré-Carnaval de Fortaleza. O anúncio das atrações foi realizado pelo secretário da Cultura, Elpídio Nogueira, na manhã desta sexta-feira, 12, em coletiva de imprensa no auditório do Paço Municipal.

Os três artistas se apresentam no Aterrinho da Praia de Iracema. O cantor Paulinho da Viola faz show no dia 20 de janeiro. Já a banda Araketu se apresenta no dia 27 de janeiro, enquanto Silva sobe ao palco no dia 3 de fevereiro.

Programação Pré-Carnaval na sexta-feira, 12



Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

17 horas - Armando Telles e Banda + Vannick Belchior

Praça do Ferreira (Rua Floriano Peixoto - Centro)

18 horas - Luxo da Aldeia

20 horas - Olodum

Programação Pré-Carnaval no sábado, 13

Praça João Gentil (R. João Gentil, 3335a - Gentilândia)

17 horas - Lorena Lyse e Banda

18h40min - Gabriela Mendes

20h20min - Grupo DTF Elétrico

Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas - Centro)

17 horas - Diana Franco

18h40min - Malbec Show

20h20min - Bloco de Ladinho é Mais Gostoso

Mocinha (Rua Padre Climério com Rua João Cordeiro)

18 horas - Bloco Num Ispaia Senão Ienche

Praça do Ferreira (Rua Floriano Peixoto - Centro)

18 horas - Bloco Concentra Mas Não Sai

20 horas - Calé Alencar

Parque Rachel de Queiroz (R. Edgar Falcão - Pres. Kennedy)

18 horas - Banda Feed Semana

20h10min - Negro Nill e Banda

Praia de Iracema (Aterrinho)

A partir de 16h30min - Bloco Camaleões do Vila / Baqueta Clube de Ritmistas / Bloco Bonde Batuque / Bloco Unidos da Cachorra

18 horas - DJ Gomes Smith

19 horas - Deborah Lima

21 horas - Bloco Unidos da Cachorra

22h30min - Roberta Sá



Programação Pré-Carnaval no domingo, 14

Passeio Público (infantil)



9 horas - Charanga Tio Marcão e Banda

10h40min - Pacote de Biscoito

Raimundo do Queijo (Travessa Crato)

10 horas - Bárbara Sena e Banda

12h10min - Bloco A Turma do Mamão

14h20min - Mel Matos

Parque Rachel de Queiroz

16 horas - Banda Dragaxé Raiz do Poço

18h10min - Tia Samila

Praça João Gentil (Benfica)

13 horas - Benfica

14h40min - Banda Couros e Metais

16h20min - Banda Manga Rosa

18 horas - Jean Dumont e Banda



Pôr do Sol (Espigão do Náutico)