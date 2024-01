Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 13 de janeiro (13/01)

Foto: Julia Rodrigues/Divulgação Cantora amapaense Patrícia Bastos celebra a cultura amazônica em show realizado na Caixa Cultural Fortaleza

A cantora amapaense Patrícia Bastos realiza neste sábado, 13, o show "Voz da Taba", que celebra o disco homônimo lançado em outubro de 2023. Com a apresentação na Caixa Cultural Fortaleza, a artista também celebra a cultura amazônica. O álbum foi o oitavo trabalho lançado pela cantora e o terceira parte de uma trilogia com direção de Dante Ozetti. A obra tem 12 faixas e o espetáculo musical incorpora sonoridades da região amazônica.

Quando: sábado, 13, às 20 horas

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Quanto: R$30 (inteira) e R$15 (meia); vendas na bilheteria da Caixa Cultural



Roberta Sá

A cantora Roberta Sá se apresenta gratuitamente neste sábado, 13, no Aterrinho da Praia de Iracema. O show faz parte da programação do Pré-Carnaval de Fortaleza. A artista leva ao público cearense o show "Sambasá". No projeto, a cantora se inspira no clima das rodas de samba e inclui no repertório faixas do álbum de estúdio homônimo e sucessos de artistas como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Dona Ivone Lara, Alcione e Beth Carvalho.

Quando: sábado, 13, às 22h30min

Onde: Aterrinho da Praia de Iracema (Av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema)

Gratuito



Baile Funk

O Pré-Carnaval na Arena Iracema terá baile funk de máscaras neste sábado, 13, a partir das 16 horas. O evento reúne os DJs Femo, Gabilônia, Bugzinha, Dino, Vinícius Lima, Carina, Wavezim, Babita e Lucas BMR. A festa promete duas horas de caipirinha liberada e seis horas de música.

Quando: sábado, 13, às 16 horas

Onde: Arena Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Praia de Iracema)

Quanto: R$25 (meia ou inteira social) e R$50 (inteira)

Instagram: @arenairacema



Cinema do Dragão

O Cinema do Dragão exibe neste sábado, 13, o filme "Propriedade", dirigido por Daniel Bandeira. A produção brasileira apresenta uma mulher que, para proteger-se de uma revolta dos trabalhadores da fazenda de sua família, se tranca em seu carro blindado. Separados por uma camada impenetrável de vidro, dois universos estão prestes a colidir.