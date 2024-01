'The Beekeeper' arrisca na criação, mas fracassa na inovação

Foto: Divulgação Diamond Filmes Jason Statham vive um agente secreto que se envolve em uma perigosa conspiração

Não é novidade que Jason Statham é sinônimo de ação quase descontrolada nos cinemas. "Adrenalina" de 2006, "Mercenários", de 2010, ou o recente "Megatubarão 2", de 2023, são só alguns dos vários longas do gênero que o ator britânico já nos presenteou com sua atuação turrona e divertida. Mas em "Beekeeper - Rede de Vingança" há uma diferença.



Escrito por Kurt Wimmer ("Mercenários 4", de 2023) e dirigido por David Ayer ("Esquadrão Suicida", de 2016), " The Beekeeper", título original, conta a história de Adam Clay (Statham), um apicultor que vive de forma discreta em um local alugado na propriedade de Eloise Parker (Phylicia Rashad) – uma senhora aposentada que mora sozinha. Após perceber que sua locadora sofreu uma espécie de golpe cibernético, Clay, que aparentemente era um homem comum, é tomado pelo sentimento de vingança e revela ser um agente de uma rede secreta de assassinos profissionais, um Beekeeper, ou em tradução livre, um apicultor. Após entrar em contato com seus antigos superiores, Clay parte em busca de justiça. Coisa que ele fará com as próprias mãos.



Se você sentiu uma sutil semelhança com a trama de "John Wick - De Volta ao Jogo", de 2014, não se engane, essa semelhança não é nada sutil. Todo o longa parece uma grande cópia, apressada, do universo de assassinos John Wick. Kurt Wimmer simplesmente mudou o nome "assassino de aluguel" para "apicultor". Simples assim. Todo o longa é uma cópia genérica e mal dirigida desse universo. Só que tirando as melhores coisas dele, como por exemplo, um protagonista que apesar de quase imbatível, claramente não é.



Em "The Beekeeper", Statham vive um personagem praticamente intocável. Em um primeiro momento, essa aura imbatível consegue ser facilmente comprada pelo espectador, já que os primeiros embates do protagonista com os vilões acontecem do nada e eles não sabem com quem estão lidando. Mas em determinado momento do filme, chega a ser cansativo pois alguns personagens, que sabem o poder de um Beekeeper, enfatizam diversas vezes a força de alguém desta organização, mas não usam de imediato tudo o que podem para resolver a situação. Outro ponto que gera um incrível desgaste é o personagem vivido por Josh Hutcherson, vivido por Derek Danforth, da franquia "Jogos Vorazes".



Derek é o típico personagem rico, jovem e que não leva nenhuma situação de perigo realmente a sério. Quase como um Iosef Tarasov (personagem do "John Wick - De volta ao Jogo”). É totalmente irritante como este personagem não acredita que o homem que está matando incessantemente seus capangas, sem ficar com um arranhão, é alguém perigoso. Se destruir praticamente toda a rede de Derek não fosse o suficiente para isso, o longa ainda faz questão de trazer um personagem mais velho e experiente que repete, incansavelmente, o quão perigoso Clay é. Já que ele é um dos que sabe da existência dos Beekeepers. E nem a ótima de Jeremy Irons ("Watchmen", de 2019), que interpreta essa pessoa, consegue salvar isso.



Apesar de algumas cenas de ação serem divertidas, no geral o longa parece ser um grande repeteco de vários filmes do gênero e não se sustenta de forma alguma como thriller. A invencibilidade de Clay é tão absurda, que em dado momento do filme ele nem se dá ao trabalho de tentar se esconder de um esquadrão experiente de fuzileiros, simplesmente entrando no meio de uma roda formada por eles. E a essa altura do longa Clay é simplesmente o homem mais procurado do país e passa totalmente sem qualquer explicação por diversas barreiras de segurança, além claro de simplesmente derrotar diversos homens bem treinados e armados sem derramar uma única gota de suor ou sangue.



Com cenas de ação que mais parece um Déjà vu de diversos filmes de ação, um universo que é uma cópia descarada do de "John Wick" e exageradamente lotado de metáforas sobre abelhas, "The Beekeeper - Rede de Vingança" é uma aposta genérica que não convence nem um pouco qualquer um que espere algo minimamente original.



"The Beekeeper - Rede de Vingança"