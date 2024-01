Tributo em homenagem à banda O Peso acontece neste sábado, 13

Foto: Reprodução/ Redes de Streaming Capa do álbum "Em Busca do Tempo Perdido", da banda "O Peso".

Neste sábado, o restaurante Cantinho do Frango se tornará palco de um show memorável. O "Tributo Luís Carlos Porto - O Peso", que iniciará as 18h30, será uma homenagem a banda que marcou o cenário do rock underground fortalezense.

"Eu ouvi falar de uma banda chamada 'O Peso', uma música tocando no rádio 'Cabeça Feita'. Achei muito bonita a voz do cara, me encantou, e vim saber que ele era cearense", conta Laerte Duarte, um dos organizadores do Tributo, músico e amigo de Luis Carlos Porto, sobre como obteve o primeiro contato com a banda.

Ao fazer uma retrospectiva do rock setentista do Ceará, é impossível não relembrar da banda "O Peso". O projeto, criado nos meados da década de 70, conta com apenas um álbum de estúdio gravado, chamado "Em Busca do Tempo Perdido", e impressiona até hoje pelas melodias e composições bem elaboradas.

Os vocais, cantados por Luís Carlos, possuem clara semelhança com os vocais de Robert Plant, da banda "Led Zeppelin". Já o instrumental, passeia entre o hard rock e o rock progressivo, bem característico de bandas que se destacavam nessa época, como "Black Sabbath" e "Pink Floyd".

O show terá a participação de diferentes nomes da cena do rock cearense. Entre os convidados, se apresentarão: Gersinho (Íris Sativa), Paulo Rossglow (Trem do Futuro), Mona Gadelha, Renegados - Além dos Rótulos, Parahyba de Medeiros e Emílio Schlapfer, cantando músicas da banda homenageada.

A banda O Peso, apesar da sua notável qualidade musical, não obteve reconhecimento em sua época de lançamento, se tornando um "clássico cult" apenas após o fim do projeto.

Em entrevista ao Vida & Arte, Laerte Duarte conta que o Tributo é parte de um projeto que pretende se expandir. Além do show em homenagem ao Luis Carlos Porto e ao Peso, Laerte compartilha o desejo de produzir um livro biográfico sobre a história do projeto, além de um futuro disco tributo gravado com os colegas de longa data da banda e um documentário com entrevistas, relatos e histórias guardadas dessa época.

"Queremos escrever a história verdadeira do Luis, desse cantor, e o legado que ele deixou desde o festival internacional da canção em 72. A gente quer fazer um documentário de entrevistas, relatos e histórias contadas, tudo para ele. Também por conta do tempo, né? Ele já tem 71 anos e passou por complicações de saúde. Então vamos tentar fazer isso com muita vida", expressa o músico.

Laerte também faz um convite: "Que compareçam para conhecer esse talento cearense que ficou obscuramente desconhecido de boa parte do público, mas que até hoje é um trabalho atemporal de um excelente artista. Para mim o melhor cantor de todos os tempos, no Brasil, no Rock, o Luis Carlos Porto", finaliza.

O álbum "Em Busca do Tempo Perdido", foi considerado pela revista ''Superinteressante" como um dos principais álbuns de rock brasileiros, sendo elogiado pelos riffs de guitarra, vocais marcantes e pelas letras controversas e polêmicas, tudo o que é essencial para um grupo de rock existir.

Sobre alguns dos spoilers que haverão no show Tributo, Laerte Duarte menciona que tocará uma composição sua em conjunto com Paulo Rossglow, na ocasião. O músico diz que a composição foi escrita em homenagem ao próprio Luis Carlos Porto.

"A gente vai fazer um trabalho bem grande. Inclusive, pro dia do show compusemos uma música, eu e o Paulinho, do Trem do Futuro, em homenagem a ele. A música chama-se 'De Repente' e vai ser tocada para ele lá, em homenagem ao Luiz que vai estar presente no show", alegra-se o músico.

