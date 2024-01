Nasceu em Roma e entrou muito cedo para a vida religiosa. Filho espiritual e grande amigo de São Bento, tornou-se beneditino com 12 anos. Foi apontado, desde cedo, como um exemplo de silêncio e também de correspondência às exigências da vida monacal. Certa vez, São Bento, por revelação, soube que um jovem estava para se afogar em um açude. Disse ao discípulo Amaro que fosse ao seu encontro. Sem perceber, ele caminhou sobre as águas e salvou o jovem. Esse santo foi quem sucedeu São Bento em Subiaco, quando este foi para Monte Casino. Ele foi exemplo de virtude, obediência e abertura à ação do Espírito Santo. Ele morreu em 15 de janeiro de 584, aos 72 anos. Rezado contra resfriados, reumatismo e gota, contra dores musculares, Santo Amaro tornou-se querido pelo povo.