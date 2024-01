Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 15 de janeiro (15/01)

Foto: RioMar Fortaleza/Divulgação O RioMar Fortaleza recebe até fevereiro a "Missão Star Wars"

O RioMar Fortaleza recebe até fevereiro a "Missão Star Wars". O evento tem como objetivo transportar os fãs de "Star Wars" para o universo de uma das sagas mais famosas do mundo. A ação conta com desafios, oficinas de jogos e encontro com o boneco Grogu, em 3D.

Quando: segunda a sábado, das 10h às 22 horas (com entrada para a última sessão até às 21 horas); domingos e feriados, das 13h às 21 horas (com entrada da última turma até às 20 horas)

segunda a sábado, das 10h às 22 horas (com entrada para a última sessão até às 21 horas); domingos e feriados, das 13h às 21 horas (com entrada da última turma até às 20 horas) Onde: piso L1 do Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

piso L1 do Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: R$30 (inteira) e R$15 (meia); bilheteria no local



Eco

Está disponível no catálogo da plataforma de streaming Disney a nova série da Marvel Studios, intitulada "Eco". A história que foi apresentada pela primeira vez em Gavião Arqueiro segue a jornada de Maya López, interpretada por Alaqua Cox. Em cinco episódios, ela confronta sua família e seu legado, enquanto é perseguida pelo império de Wilson Fisk, o Rei do Crime, vivido por Vincent D'Onofrio.





Chama a Bebel

A atriz Giulia Benite protagoniza o filme "Chama a Bebel", que está em cartaz nos cinemas de Fortaleza. A obra apresenta a jornada de Bebel, garota que se muda do interior para a cidade grande. Ela enfrenta as adversidades de um ambiente desconhecido, desafia estudantes populares do colégio e até um inimigo poderoso - um empresário que faz testes de laboratório em animais - para defender suas causas.

Quando e onde: Ingresso.com





Beekeeper

Estrelado por Jason Statham, o filme de ação "Beekeeper - Rede de Vingança" está em exibição em Fortaleza. Na trama, Clay é um ex-agente de uma organização secreta poderosa conhecida como "Beekeepers". Ele está em busca de vingança e quer acabar com o sistema criminoso responsável pela morte de sua amiga. Seu plano brutal ganha dimensões nacionais e ele está disposto a tudo, inclusive fazer justiça com as próprias mãos.

Quando e onde: Ingresso.com





Frida Kahlo

Está disponível na plataforma de streaming Star a série documental "Tornando-se Frida Kahlo". Em três partes, a série desfaz os mitos para revelar a verdadeira Frida - uma artista apaixonada e brilhante que vive tempos extraordinários. A produção da biógrafa Martha Zamora percorre desde os tempos de escola da personalidade até o trágico acidente que mudou sua vida em 1925. Também ambientada em cenários naturais do México, a obra é um olhar sobre o mundo da artista movida pela política, poder, sexo e identidade, com o seu caso de amor com Diego Rivera no centro de tudo.