Pré-Carnaval 2024: Praça do Ferreira reúne homenagens a Fausto Nilo

Foto: FERNANDA BARROS Abertura do Pré-Carnaval 2024 teve a presença do arquiteto e compositor Fausto Nilo, homenageado deste ano

Quando Bruno Perdigão, do bloco Luxo da Aldeia, subiu ao palco montado na Praça do Ferreira com a camisa temática "80 Carnavais" para entregar a Fausto Nilo, o público presente na abertura do Pré-Carnaval 2024 pôde ver novamente a importância do compositor cearense e de sua obra. A blusa carregava diversas representações de capas de discos e músicas de Nilo. "Uma singela homenagem", caracterizou Perdigão.

O ato não foi o único feito para celebrar o legado de Fausto Nilo. Além de ser o grande homenageado do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza deste ano, ele foi destaque na própria apresentação do Luxo da Aldeia na Praça do Ferreira na sexta-feira, 12. Uma multidão ocupou a praça e foi testemunha da diversidade da obra do cearense a partir das canções entoadas pelo bloco.

A noite foi de grandes expectativas, já que a programação também contaria com show da banda baiana Olodum. O grupo, que completa 45 anos de história em 2024, foi recebido por uma plateia diversa - entre novas e antigas gerações, fãs e foliões aproveitaram a agitação promovida pelo Olodum para se divertir no início do ano.

Aliás, chamou a atenção o envolvimento do público com a banda - essa, por sinal, com o ânimo no topo. Houve também interação direta com os foliões em alguns momentos do show, demonstrando o carinho que o Olodum sentia - e transmitia - em Fortaleza.

Nas redes sociais, houve, porém, reclamações sobre a visibilidade do palco e o volume do som que chegava a quem estava mais distante. Foliões que se encontravam no fundo da Praça do Ferreira relataram dificuldades para ouvir.

Mesmo assim, é possível dizer que, na Praça do Ferreira, o pontapé para o início do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza foi feito em grande estilo, com merecidas homenagens a Fausto Nilo e o fervor garantido pelo Luxo da Aldeia e pelo Olodum.