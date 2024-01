Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 15 de janeiro (15/01)

Foto: Divulgação Comédia musical "Silvio Santos Vem Aí" conta história do apresentador Senor Abravanel

Os ingressos para o espetáculo "Silvio Santos Vem Aí!" estão disponíveis. A comédia musical de Fernanda Chamma e Marilia Toledo será apresentada no dia 28 de janeiro no RioMar Fortaleza, às 15h e 20h. A montagem homenageia o apresentador Senor Abravanel e acompanha desde a infância da personalidade até a consolidação no SBT.

Quanto: a partir de R$ 75

a partir de R$ 75 Como adquirir: Uhuu e na bilheteria do RioMar Fortaleza





Teatro de Terça

O projeto Teatro da Terça, do Teatro do Dragão do Mar, promove sessão do espetáculo "Em Casa de Ferreiro o Espeto é de Ferro". Na montagem, o artista Edceu Barboza se baseia na pesquisa "Memória de Mestres: a mímesis corpórea dos mestres da tradição popular do Cariri" (2014) para desenvolver uma narrativa de conexão com o mestre Raimundo Aniceto. A produção também aborda os saberes da avó do ator, Maria de Lourdes. Os ingressos para "Em Casa de Ferreiro e o Espeto é de Ferro" estão disponíveis no Sympla.

Quando: terça-feira, 9, às 19h30min

terça-feira, 9, às 19h30min Onde: Teatro do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$10 (meia) e R$20 (inteira); ingressos no Sympla

Musical

Estão à venda os ingressos para o musical "Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores", que acontece nos dias 20 e 21 de janeiro na Caixa Cultural Fortaleza. A montagem é uma homenagem à produção musical brasileira na ditadura militar. O espetáculo conta com a projeção de vídeos feitos com cenas dos anos de 1960 e 1970 e repertório com clássicos da MPB.

Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) Onde: Caixa Cultural (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

John Carpenter

O Telecine Cult comemora os 76 anos do cineasta John Carpenter com um especial dedicado à obra do artista. A programação começa às 20h20min com "Halloween: A Noite do Terror" (1978), estrelado por Jamie Lee Curtis. Em seguida, às 22 horas, é a vez do longa-metragem "Fuga de Nova York" (1981), protagonizado por Kurt Russel. A maratona é encerrada com "Eles Vivem" (1988), às 23h45min.

Quando: terça-feira, 16, às 20h20min

terça-feira, 16, às 20h20min Onde assistir: Telecine Cult

Mediação de Leitura

A Biblioteca Estadual do Ceará realiza nova edição do projeto "Para Gostar de Ler Brincando", destinado a realizar atividades lúdicas e educativas para o público infantil. Com foco no incentivo à leitura, trabalho utilizará o livro e a literatura, cordel, a oralidade, teatralidade, o artesanato e outras linguagens artísticas, para buscar cativar os presentes.