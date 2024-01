Mestres da Cultura realizam oficinas gratuitas para crianças

Foto: Luiz Alves/Divulgação O projeto tem como objetivo de realizar ações para transmissão da cultura popular

O projeto “Mestres da cultura, janelas para a história da cultura cearense” realiza no mês de janeiro vivências e oficinas de artes populares voltadas para crianças. As primeiras ações acontecerão nos dias 17 e 18 de janeiro, com participação gratuita.

As atividades unirão os Mestres da Cultura com as crianças atendidas pelos projetos sociais Criança Feliz e Famílias Reunidas, e pelo equipamento Minimuseu Firmeza, localizados nos bairros Jardim Iracema, Padre Andrade e Mondubim, respectivamente.

Idealizado pela pesquisadora em cultura popular e produtora cultural Paula Silveira, o programa tem como objetivo transmitir aos participantes um pouco da história de vida e trajetória na tradição popular.

“Uma grande preocupação, sobretudo nestes tempos modernos, voláteis e líquidos, onde a cultura tem sido cada vez mais descartável, é que o acervo vivo que os mestres guardam dentro de si, possam ser compartilhados de forma a difundir a mais pessoas e torná-los mais acessíveis”, salienta Paula Silveira em material enviado à imprensa.

Confira a programação do “Mestres da cultura, janelas para a história da cultura cearense”

Vivência e oficina com Mestra Mariinha da Ló



Onde: Projeto Criança Feliz (R. Gaudioso de Carvalho, 302 - Floresta)



Projeto Criança Feliz (R. Gaudioso de Carvalho, 302 - Floresta) Quando: quarta, 17, das 14h às 17 horas

Vivência e oficina de Isogravura com Mestre João Pedro do Juazeiro



Local: Minimuseu Firmeza (av. Waldir Diogo - Mondubim)

Minimuseu Firmeza (av. Waldir Diogo - Mondubim) Quando: quinta, 18, das 9h às 12 horas



Mais informações: (85) 98830.4412

Instagram: @atelierdoimaginario