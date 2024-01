Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 16 de janeiro (16/01)

Foto: Fabiano Jr/divulgação Rodger Rogério comemora 80 anos com show no Cineteatro São Luiz

O cantor Rodger Rogério comemora 80 anos em show no Cineteatro São Luiz no dia 28 de janeiro, às 18 horas. Os ingressos já estão disponíveis. O evento integra uma série de atividades em comemoração a data, a exemplo do lançamento do álbum com interpretações das canções de Rogério Franco e Alan Mendonça. O show também terá participação de parte da família do artista, além de outros músicos.

Quanto: R$20 (meia) e R$40 (inteira)

R$20 (meia) e R$40 (inteira) Como adquirir: Sympla



Férias no Mauc

O Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) abre inscrições para o Curso de Desenho com Prática em Gesture Drawing (Desenho Gestual), ministrado pelo professor e pesquisador Francisco Galber Rocha Santiago. A atividade formativa será realizada entre os dias 22 e 26 de janeiro, com 40 vagas e carga horária de 15 horas. Baseado nos ensinamentos das academias de Arte Clássica, curso irá estudar o desenvolvimento do desenho da figura humana em movimento a partir das ténicas, dos procedimentos e do material seco utilizado.

Inscrições e mais infos: mauc.ufc.br

Memória Expandida

Estão abertas as inscrições para o curso livre "Memória Expandida". A oficina gratuita, ministrada pela designer Zulmira, acontece durante o mês de janeiro no Centro Cultural do Cariri e pretende apresentar uma vivência literária e de escrita expandida por meio de mídias e suportes diversos. O momento também permite a experimentação de processos de criação intermídia entre design, arte e literatura por meio de ações de escrita desenvolvida para os participantes.

Quando: 18, 19, 24, 25 e 26 de janeiro, das 14 às 18 horas

18, 19, 24, 25 e 26 de janeiro, das 14 às 18 horas Onde: Centro Cultural do Cariri (av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro, Crato - Ceará)

Centro Cultural do Cariri (av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro, Crato - Ceará) Inscrições e mais infos: @kuyadesignceara

Fusion Bellydance

Seguem as inscrições para a oficina do Projeto Lótus Fusion Bellydance no Porto Iracema das Artes. A vivência gratuita será realizada no dia 25 de janeiro e oferece uma viagem no tempo para entender a história da dança de fusão - técnica com influências do flamenco, dança do ventre e dança indiana clássica. A aula será guiada pela cantora, modelo e dançarina Alinne Madelon, que atua no segmento desde 2013.

Inscrições e mais infos: @portoiracemadasartes

Cine Debate

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) realiza mais uma edição do projeto Cine Debate. Desta vez, o tema será "O Som Direto no Cinema". Guiado pelo ministrante Paulo César Ribeiro, o momento irá explorar o universo do som dentro de produções cinematográficas, mergulhando na captação, composição e representação sonora nas imagens.