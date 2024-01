Caixa Cultural recebe show com músicas que marcaram os anos de chumbo

Foto: Luiz Augusto de Souza/Divulgação "Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores" integra programação da Caixa Cultural

Em meio ao sentimento de ameaça contra a democracia e a certeza de que a volta do regime militar não é a solução para o País, nasceu o espetáculo musical "Pra Não Dizer que Não Falei das Flores", que estreia em Fortaleza neste fim de semana, na Caixa Cultural Fortaleza. Realizado pelo Grupo Coralinas - formado pelas artistas Christina Guedes, Fernanda Guedes e Ingrid Goldfeld - em parceria com os músicos Marcelo Maia, Fred Valle, Henrique Reis e Dimar Viana, o show é uma homenagem à produção musical brasileira que serviu de arma contra a ditadura militar e leva o nome de uma conhecida composição de Geraldo Vandré, considerada um hino contra tal período.

Ao longo dos anos em contato com a arte, as três idealizadoras que formam o grupo goiano já apresentaram, por exemplo, espetáculos que homenageavam a obra de Chico Buarque e Vinicius de Moraes. Agora, o objetivo ainda é retratar o Brasil por meio da música, mas com foco no que foi produzido durante o período ditatorial. "Esse show veio das nossas pesquisas sobre os compositores que precisaram driblar a censura para dizer o que pensavam, e o resultado foi encontrar canções belíssimas que, em conjunto, retratam o Brasil e o sentimento dos artistas em um período de incertezas e repressão. Embora ainda estejamos construindo nossa democracia, muita coisa ainda não mudou, como a corrupção, o descaso com as pessoas e a desigualdade socioeconômica", conta Christina.

Apesar de o espetáculo retratar um período que teve fim há quase quatro décadas, a artista e suas colegas de palco acreditam que o assunto ainda é bem pertinente. "Sentimos nossa democracia ameaçada ainda nos dias de hoje, haja vista o episódio de 8 de janeiro de 2023, no qual vimos pessoas pedirem a volta do regime militar. É pavoroso ver amigos que foram às ruas protestando contra a ditadura e clamando por democracia querendo viver novamente a repressão, o cerceamento de ideias, a liberdade política e de expressão e tudo que esse período de trevas significou", explica.

Com o intuito de reavivar um assunto que consideram tão importante, as cantoras prepararam um show que interage com o público e pretende passear não só pelas músicas feitas durante a ditadura, mas também explicar as histórias por trás dessas composições e o contexto no qual foram escritas. Além disso, a cenografia do espetáculo conta com a projeção de vídeos feitos com cenas dos anos de 1960 e 1970. E, ao fim do show, o grupo estará disponível para uma conversa com a plateia.

Esta é a primeira vez que "Pra Não Dizer que Não Falei das Flores" acontece em Fortaleza, e a pretensão das idealizadoras é entregar um show recheado de lindas e importantes canções. "Amamos o povo do Nordeste e sua expressão artística e estamos ansiosas para compartilhar esse momento com ele! Não por acaso, temos nordestinos sendo homenageados no show. O público pode esperar emoção", afirma Christina.

Entre os músicos homenageados, estão nomes como João do Vale, Ivan Lins, Vitor Martins, Milton Nascimento, Fernando Brant, Chico Buarque, Edu Lobo, Marcos Vale, Zé Ramalho, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gonzaguinha e Geraldo Vandré. Para o grupo, esses e outros compositores fizeram o possível para driblar a censura da época e, apesar das perseguições e torturas, não se calaram.

