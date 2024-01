O SANTO Santa Prisca

É difícil estabelecer a verdadeira identidade desta mártir, pois as notícias a seu respeito referem-se provavelmente a três pessoas. Uma antiga tradição diz que Prisca teria sido batizada, aos 13 anos, por São Pedro. Teria sido a "primeira" mulher do Ocidente a dar testemunho, com o martírio, da fé em Cristo. No século VIII, ela começou a ser identificada com Prisca, esposa de Áquila. Há outros documentos que dizem que Prisca foi martirizada na época de Tibério (45-54). Atribui-se a santa ter sido sepultada nas catacumbas de Priscila, diminutivo de Prisca. Outra tradição pretende que a mártir seja do século III, da perseguição de Cláudio II, o Gótico (268-270). O título "titulus Aquilae et Priscae" começou a ser usado devido a santa, o que modifica o título primitivo.