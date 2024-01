Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Laura Campanella/Divulgação Estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 18, o filme "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo"

Estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 18, o filme "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo". Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena percebem que as coisas andam estranhas no Ensino Médio e descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado. Eles decidem se unir para tentar salvá-lo. Durante a investigação, a turma se depara com segredos antigos do bairro do Limoeiro e vê que pode estar lidando com uma ameaça muito maior.

Vannick Belchior

A cantora Vannick Belchior, filha caçula do cantor e compositor cearense Belchior (1946 - 2017), se apresenta junto com banda no Centro Cultural do Banco do Nordeste (CCBNB) para homenagear o pai. Em agosto de 2022, ela lançou "Das coisas que aprendi nos discos", seu primeiro EP. Ela sobe ao palco do centro cultural acompanhada do guitarrista e produtor Lu D'Sosa, do contrabaixista Filipe Mota e do baterista Ednilson Bandeira. O repertório será composto por sucessos do artista.

Quando: quinta-feira, 18, às 20 horas

quinta-feira, 18, às 20 horas Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito



Encontro de Repentistas

O Clube da Caixa será palco de um encontro de repentistas. Os cantadores Ivanildo Vila Nova, de Pernambuco, e Jonas Bezerra, do Ceará, participam do evento "Quinta com Verso e Viola". A ação destaca a cantoria de improviso, manifestação popular nordestina tradicional. Os artistas cantam o que a plateia pedir dentre os estilos que existem na Cantoria de Viola Improvisada.

Quando: quinta-feira, 18, às 20 horas

quinta-feira, 18, às 20 horas Onde: Clube da Caixa (av. Frei Cirilo, 4700 - Messejana)

Ballet e Tchaikovsky

O compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky será homenageado no Theatro José de Alencar (TJA) neste sábado, 20, com um concerto à luz de velas que também conta com ballet. Acompanhado de uma bailarina, o sexteto de cordas Monte Cristo apresenta no programa números como "Dança Árabe (O Quebra Nozes)", "Valsa das Flores (O Quebra Nozes)" e "Dança da Fada Açucarada (O Quebra Nozes)".

Quando: sábado, 20, às 17h e às 19 horas

sábado, 20, às 17h e às 19 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 130; vendas no site FeverUp

Terra de Gigantes

Será encerrada neste fim de semana a exposição "Terra de Gigantes", exibida no Museu de Arte Contemporânea (MAC-CE), no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A mostra leva ao público uma imersão em poéticas a partir de perspectivas negras e indígenas de artistas brasileiros. A programação reúne performances, textos, músicas, entrevistas e animações. A exposição transita entre criações audiovisuais, teatro e cinema.

Quando: até domingo, 21; visitações de quinta a sexta, das 9h às 18 horas (com acesso até às 17h30min), e sábado e domingo, das 13h às 18 horas

até domingo, 21; visitações de quinta a sexta, das 9h às 18 horas (com acesso até às 17h30min), e sábado e domingo, das 13h às 18 horas Onde: MAC-CE (R. José Avelino, 10 - Centro)

MAC-CE (R. José Avelino, 10 - Centro) Gratuito

Nostalgia

Nesta sexta-feira, 19, o Vibe 085 Pub realiza a festa "We Love 90's", que promove uma "volta no tempo" musical. Serão tocadas músicas da década de 1990 nos gêneros de pop, axé, forró e pagode, contemplando artistas como Claudinho e Buchecha, É o Tchan!, Olodum, Red Hot Chili Peppers, Sandy & Junior, Britney Spears e Madonna. Haverá também distribuição de doces temáticos.

Quando: sexta-feira, 19, às 21 horas

sexta-feira, 19, às 21 horas Onde: Vibe 085 Pub (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 Pub (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20; vendas no Sympla





Mal Viver

O Cinema do Dragão exibe nesta quinta-feira, 18, a estreia do filme "Mal Viver", de João Canijo. No drama, cinco mulheres da mesma família, mas de diferentes gerações, administram um velho hotel familiar na costa norte de Portugal, tentando salvá-lo da decadência inexorável. Um conflito antigo pesa sobre elas: as mulheres são incapazes de amar suas filhas.