Quem nasce sob esta influência será um codificador de sonhos conhecedor das leis materiais e espirituais. Sempre portador de boas notícias, será um magnífico defensor das pessoas inocentes. Seu ego e forte presença de espírito, marcarão seu dia-a-dia com a nobreza e dignidade nas ações. Não perderá tempo com futilidade e em qualquer ambiente que estiver será o centro das atenções pela sabedoria, bom senso, serenidade e intuição.

O SANTO São Canuto

Nasceu em 1040, na Dinamarca. Filho de rei, era sucessor natural. Mas, pela sua vida de oração, caridade e justiça, quando o pai faleceu, muitos moveram-se para colocar seu irmão no trono. Como não era apegado ao poder, esperou. Depois do falecimento do irmão, ocupou seu lugar e contribuiu para a evangelização. Viveu para sua esposa e para seu filho Carlos, que mais tarde se tornaria também santo. Canuto foi vítima de artimanhas por pessoas fechadas para Deus, pois tinha muita sensibilidade com viúvas, órfãos e mais necessitados. Como rei, possuiu muitos desafios e, ao perceber os inimigos se armando, participou de uma Eucaristia como era de costume. Nela, em nome de Jesus, ele perdoou todos os seus inimigos. Foi então assassinado.

