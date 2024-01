Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 19 de janeiro (19/01)

Foto: Sérgio Lima/divulgação Sobrado Dr. José Lourenço promove a intervenção "Romarias para Reviver as Mortas"

Em alusão ao mês da visibilidade trans, o Sobrado Dr. José Lourenço realiza a intervenção urbana "Romarias para Reviver as Mortas", da artista Pedra da Silva. A ação tem o intuito de afirmar a vida travesti como um levante transgênero em busca do sagrado e uma produção de imaginário de terreiro dentro de Fortaleza. Nesta sexta-feira, 19, o momento terá um workshop sobre romarias, além da organização do programa performático junto ao público.

Quando: sexta-feira, 19, das 19 às 21 horas

sexta-feira, 19, das 19 às 21 horas Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro)

Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro) Gratuito



Ritmos paraenses

A Estação das Artes traz o som da guitarrada nesta sexta-feira, 19, em show que destaca os ritmos paraenses. O evento começa com o projeto Carretera Sounds, seguido por apresentação da banda Descendentes da Índia Piaba. Para fechar a noite, o espaço recebe Aldo Sena, que celebra mais de 40 anos de carreira com sucessos como "Lambada Complicada".

Quando: sexta-feira, 19, às 18 horas

sexta-feira, 19, às 18 horas Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito



Museu Ferroviário

O Museu Ferroviário Estação João Felipe prepara programação para as férias. Nesta sexta-feira, 19, destaque para o encontro com o artista Antônio Simão. O momento oferece uma viagem no tempo a partir da Ferrovia em Miniatura, maquete de cinco metros que integra o acervo do equipamento. O item reproduz as Oficinas de Manutenção da Transnordestina, espaço conhecido como Oficinas do Urubu.

Quando: sexta-feira, 19, às 15 horas

sexta-feira, 19, às 15 horas Onde: Museu Ferroviário Estação João Felipe (rua 24 de maio, s/n - Centro)

Museu Ferroviário Estação João Felipe (rua 24 de maio, s/n - Centro) Gratuito



Wish

A rede Cinépolis promove uma sessão adaptada do filme "Wish: O Poder dos Desejos" para este sábado, 20. A animação foca em Asha, uma jovem do Reino de Rosas, cujos apelos às estrelas desencadeiam eventos inesquecíveis. Escrito por Jennifer Lee e Allison Moore, o filme não terá anúncios, comerciais ou trailers. A sessão terá volume do som reduzido, assim como as luzes.

Sextou na Nave

Nesta sexta-feira, 19, o Kosmika Club promete muita diversão ao som do funk com o evento "Sextou na Nave". Localizado na av. Almirante Jaceguai, o local terá apresentações de DJ Nenel, DJ Jhonny e DJ Igor Wolf. Os ingressos antecipados custam R$ 20 (individual) e R$ 30 (duplo). Na hora, as entradas individuais serão vendidas por R$ 30.

Quando: sexta-feira, 19, a partir das 22 horas

sexta-feira, 19, a partir das 22 horas Onde: Kosmika Club (av. Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)

Kosmika Club (av. Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema) Quanto: a partir de R$ 20. Ingressos no Outgo

