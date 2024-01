Áries 21/03 a 20/04 Procure se mostrar generosa, mas também disciplinada na gestão financeira. O Sol tende a evidenciar seu lado jovial e fraterno ao ingressar na casa das amizades, o que ajuda a ter um prazeroso engajamento social e com ações colaborativas.

Touro 21/04 a 20/05 O Sol ingressando na casa do trabalho pode nutrir sua disposição frente às ambições profissionais, o que contribui com ações de qualidade que dão uma visibilidade positiva aos seus projetos. Busque ser seletiva ao se engajar em parcerias.

Gêmeos 21/05 a 20/06 É importante privilegiar experiências prazerosas no meio íntimo. A Lua na casa das amizades tende a lhe deixar emocionalmente acessível à interação social. Pode haver conflitos em grupo frente à tensão com Mercúrio e Marte, exigindo senso de conveniência.

Câncer 21/06 a 22/07 Devido à tensão entre Sol-Júpiter e entre Lua-Saturno, busque zelar por privacidade, evitando se expor fora do círculo de confiança. Recursos interiores podem aflorar, favorecendo o fortalecimento emocional e uma postura resiliente perante as dificuldades.

Leão 23/07 a 22/08 Problemas podem se fazer presentes, o que pede diplomacia e acordos, visto a tensão Sol-Júpiter e Lua-Saturno. As parcerias tendem a aflorar de forma estimulante com o Sol na área de relacionamentos, fazendo-lhe resgatar afinidades e descobrir outros pontos de força.

Virgem 23/08 a 22/09 Procure cultivar tranquilidade perante os problemas, visto a tensão Sol-Júpiter e Lua-Saturno. Você tende a passar por um momento de maiores afinidades com a rotina e o trabalho, o que ajuda a elevar o bem-estar, já que o Sol ingressa no setor do cotidiano.

Libra 23/09 a 22/10 Busque aperfeiçoar a gestão patrimonial, evitando investimentos de risco. A tendência é que você sinta um forte desejo de expansão com o Sol na casa social, o que lhe faz encarar as oportunidades de forma corajosa e encarar as dificuldades com otimismo.

Escorpião 23/10 a 21/11 É importante lidar com os conflitos com diplomacia. O lar tende a se mostrar fonte de conforto emocional e prazeres com o Sol transitando na área familiar. Contudo, Júpiter tensionado com o astro-rei pode indicar problemas envolvendo pessoas próximas.

Sagitário 22/11 a 21/12 Convém ser paciente, como alerta a tensão Lua-Saturno. O Sol tende a iluminar seu carisma e originalidade ao ingressar no setor das ideias, o que ajuda na articulação interpessoal prazerosa do ponto de vista das parcerias, mesmo que permeada de dificuldades.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Procure evitar se envolver em conflitos territoriais, exercitando a diplomacia. A autoconfiança tende a se elevar na gestão dos aspectos tangíveis da vida, ajudando a melhorar a qualidade da infraestrutura, visto que o Sol na casa material se harmoniza à Lua.

Aquário 21/01 a 18/02 Tente disciplinar os gastos, conforme alerta a tensão Lua-Saturno. Com o ingresso do Sol em seu signo, sua postura pode ganhar confiança e expansividade, o que ajuda na interação social e na fruição de lazeres em grupo. Entretanto, na vida familiar pode aflorar as dificuldades.