Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 20 de janeiro (20/01)

O Bloco Luxo da Aldeia se apresenta no restaurante Raiz Cozinha Brasileira neste sábado, 20. Os músicos levarão aos foliões o repertório já conhecido de vários carnavais, além de novidades, com frevos, marchas, sambas e maracatus que exaltam as várias vertentes da música cearense. O tema do Luxo da Aldeia neste ano é "80 Carnavais". O bloco homenageia Fausto Nilo.

Quando: sábado, 20, das 16h às 18h30min

sábado, 20, das 16h às 18h30min Onde: Raiz Cozinha Brasileira (avenida Washington Soares, 3300 - Edson Queiroz)

Raiz Cozinha Brasileira (avenida Washington Soares, 3300 - Edson Queiroz) Quanto: R$20 (pulseira)

R$20 (pulseira) Informações e reservas: (85) 99902.7969 e (85) 3035.9999

Ação Solidária

A loja Direct Discos celebra três anos neste fim de semana. Além de ações promocionais, como sorteio de três vouchers de R$ 100 a cada R$ 50 em compras e 20% desconto em pagamentos por pix, o estabelecimento realiza ação solidária para a Comunidade da Graviola. Será possível trocar 1kg de alimento não perecível por três discos de vinil do "garimpão" da loja.

Quando: sábado, 20, a partir das 9 horas

sábado, 20, a partir das 9 horas Onde: Direct Discos (Av. Monsenhor Tabosa, 668 - Praia de Iracema)

Direct Discos (Av. Monsenhor Tabosa, 668 - Praia de Iracema) Instagram: @directdiscos

Mágica

O projeto Comicidade em Foco: Palhaçaria na Universidade das Artes realiza apresentações circenses gratuitas em Fortaleza neste sábado, 20. A iniciativa ocorre até maio com sete números, sete espetáculos e oito ações formativas encenadas por artistas. A atividade deste sábado é o espetáculo "Entre o Coelho e a Cartola", do Mágico Jeffy e Cia.

Quando: sábado, 20, às 18h30min

sábado, 20, às 18h30min Onde: Universidade das Artes (rua João Cordeiro, 3226 - Joaquim Távora)

Universidade das Artes (rua João Cordeiro, 3226 - Joaquim Távora) Gratuito

Portinari

A exposição "Linhas, Cores e Formas - 120 anos do menino de Brodowski", que reúne releituras da obra de Cândido Portinari, segue aberta para visitação no Centro Cultural do Banco do Nordeste (CCBNB). Referência do modernismo brasileiro ao colocar nas telas um Brasil nu e cru, Portinari é homenageado a partir de bordados e cerâmicas. Para quem não conseguiu ir na festa de abertura, as bordadeiras estarão presentes para receber os visitantes.

Quando: sábado, 20; exposição aberta das 9 às 17 horas; bordadeiras presentes a partir das 15h

sábado, 20; exposição aberta das 9 às 17 horas; bordadeiras presentes a partir das 15h Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito



