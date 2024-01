O Brasil e o Ceará visto do ponto de vista dos nossos pensadores

Foto: Divulgação/Companhia das Letras A arte da biografia: como escrever histórias de vida, de Lira Neto

POESIA

Contagotas

Clarisse Ilgenfritz.

Editora Folheando.

A poesia e o teatro são as linguagens mais difíceis das artes.

Como o boxe nos esportes. Sai muito sangue. Dói muito. É preciso muita concisão.

Qual o referente à poesia? A poética tem um arbítrio narrativo que a torna sempre afrontosa para o senso comum.

É sublime quando é boa, e terrível quando é ruim.

Tem coisa pior que uma peça ruim. Em cinco minutos você quer morrer. E uma boa peça de teatro te envolve e te leva aos céus.

O Poema é assim.

Daí minha teoria que um poeta ruim avacalha o indivíduo. É impossível conviverem inteligência e poesia de má qualidade.

Um grande livro de poesia é, para mim, uma coisa rara.

"Contagotas", de Clarisse Ilgenfritz, editora Folheando, é uma pérola.

Um livrinho azul de 54 páginas, capa de Mario Sanders, é absurdamente belo.

Feminino, portanto, aquático.

"Morreria de água/jamais de furos/nada que perdeu/que traspasse/nada que sangre/nada que empale/nada que navalhe/e por outro lado/tudo que nade/que encha d'água pulmões e olhos/…"

Feminino na compreensão das trapaças dos amor:

"Desde o princípio/aquele príncipe/era um precipício".

Ah, o amor para Clarisse:

"Há quem procure/por toda vida/há quem mereça/há quem diga vivê-lo. Mas cá entre nós/o amor incondicional/só existiria/se ao redor dele/nao existisem/tantos "ses".

Duas referências da boa poesia brasileira contemporânea merecem homenagens:

Paulo Leminski.

"Polaco/paulada na cabeça/mesmo que não te conheça/me sinto tua namorada".

Cacaso.

" Dos poemas/das gavetas/andei perdendo o zelo.

Ando assim/Cacasiana/ até a raiz dos cabelos."

Pois é, a poesia azul e marítima de Clarisse dá vontade de pular de cabeça.

É o meu livro de poesia de cabeceira do ano.

NÃO FICÇÃO

Da lei aos desejos: O agendamento estratégico do STF

Grazielle Albuquerque

Editora Amanuense.

Como o STF (Supremo Tribunal Federal) se tornou uma das principais centrais de notícias do País e como essa força de comunicação se transformou numa presença destacada no jogo político?

Essa é a questão central do livro "Da lei aos desejos: o agendamento estratégico do STF", da jornalista e pesquisadora Grazielle Albuquerque.

Graziella entrevistou durante alguns anos políticos, juristas, ativistas, e mostrou como o desenvolvimento da política de comunicação do Supremo, na transição histórica dos anos 2000, tornou Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Joaquim Barbosa figuras familiares para milhões de brasileiros.

O livro é baseado na tese intitulada "Justiça e Política: um estudo sobre a comunicação do STF (1988-2004)", no Departamento de Ciência Política da Unicamp.

Grazielle mostra o percurso em que vai da institucionalidade à voz das ruas: "O Supremo é o povo". É o "desafio do caminho do meio entre a Comunicação, o Direito e a Ciência Política", diz Grazielle.

É bem escrito, Grazielle escreve para Le Monde Diplomatique e os principais jornais de opinião do País, e desvenda com clareza o surgimento dessas figuras que nos sobressaltam diariamente com decisões que marcam nossa vida política.

É um livro do mundo jurídico, sem juridiquês, e comprova que mesmo saindo de áreas muito especializadas, quem sabe escrever, consegue criar livros para o leitor mais atento.

Da lei aos desejos daria uma boa série, por exemplo, se roteirizada com competência. Uma série de muita audiência.

A arte da biografia: como escrever histórias de vida

Lira Neto. Companhia das letras.

Em seu novo livro, Lira partiu da sua própria biografia para criar um manual do gênero.

Ele conta que foi a estranha descoberta de ossadas humanas no bairro de Jacarecanga, em 1994. Jacarecanga tinha sido um reduto da elite na virada dos séculos 19 e 20, mas vivia franca decadência. Foram encontrados, sob o asfalto, 15 esqueletos em um dia. Nos seguintes, dezenas de outros. E ninguém conseguia explicar do que se tratava, chegou-se a cogitar um cemitério clandestino e que os mortos seriam presos políticos. Até que historiadores locais decifraram o mistério: uma epidemia de varíola em 1878 havia matado um quinto da população de Fortaleza. Em um único dia, 10 de dezembro daquele ano, 1.004 pessoas deram entrada no cemitério, que não tinha como dar conta daquele volume. Os mortos, então, acabaram por ser enterrados em uma vala comum ao lado de uma capela.

"Fiquei terrificado. Como era possível, passado pouco mais de um século de acontecimentos tão traumáticos, a cidade não guardar nenhuma memória do episódio?", escreveu em "A Arte da Biografia". Foi essa indignação com o esquecimento que o levou à biografia de Rodolfo Teófilo. "Não queria escrever uma história impessoal, um relato frio e burocrático a respeito de eventos tão perturbadores", explica.

O livro do Lira é interessante mesmo para quem não pretende escrever biografias.

Ele mostra como pensar, a partir de uma única pessoa, o contexto histórico, a tensões, conflitos e daí nascerem maravilhosas histórias.

Ou seja, como contar boas histórias.Não é pouco. Vale a pena demais.

O espaço a serviço do tempo: a estrada de ferro de Baturité e a invenção

do Ceará

Ana Isabel Ribeiro Parente Cortez Reis. Editora Imprensa Universitária da UFC.

A invenção dos trilhos reconfigurou a história do mundo,diz no prefácio desta tese que virou um excelente livro publicado pela UFC, a orientadora Kênia Sousa Rios.

Desde o início do século XIX, locomotivas e trens possibilitaram que pessoas, objetos e ideias se tocassem, se chocassem e se (des)encontrassem em tempos cada vez mais acelerados.

O Ceará teve sua primeira estrada de ferro construída entre os anos de 1870 e 1926. A Estrada de Ferro de Baturité.

Ao pensar sobre a construção da estrada, Isabel apresenta a Estrada de Ferro de Baturité como um "espaço a serviço do tempo".

A Estrada de Ferro de Baturité provocou a alteração das paisagens em seu entorno, o que contribuiu para a construção de outro Ceará, no final do século XIX e início do XX", diz Ana Isabel.

Sim, um outro Ceará, uma nova geografia para e pelos sertões. E o sertão vai chegando ao litoral e o litoral ao sertão. Nesse vai e vem, o livro vai contando as tensões e conflitos em torno da construção da Estrada de Ferro, escreveu Kênia na sua apresentação.

Mas o livro vai além de uma imagem do trem como consagração do progresso e de sua teoria. Ao contrário, o texto propõe uma crítica consistente a essa ideia.

"Quem fizer uma estrada de ferro no Ceará, fará o Ceará" Diz um jornal no começo de 1870. E começou mesmo- diz o livro de Ana Isabel.

Mais uma prova de que uma tese bem escrita pode virar um bom livro.