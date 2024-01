Foto: Silvianne Lima/divulgação Grupo Pavilhão da Magnólia faz nova temporada do espetáculo "Maquinista"

O grupo Pavilhão da Magnólia segue com temporada do espetáculo "Maquinista" no Hub Cultural Porto Dragão, parte da Rede Pública de Equipamentos Culturais da Secult - CE. Baseado em uma história real, a montagem traz a história de um ator que entrou para o bando de Lampião após enganar toda uma cidade com um falso espetáculo de teatro.

Quando: domingo, 21,

às 19 horas

Onde: Teatro B. de Paiva

(rua Boris, 90 - Centro)

Quanto: R$15 (meia) e

R$30 (inteira)

Ingressos no Sympla

Wandinha

O Grande Shopping prepara programação infantil especial para o período de férias. Durante os finais de semana que antecedem o Carnaval, o espaço terá espaço de folia, recreação e apresentações teatrais. Destaque para o espetáculo "Wandinha", que será apresentado no domingo, 21, às 17 horas.

Quando: domingo, 21, a partir das 17 horas

Onde: Grand Shopping Messejana (av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)

Gratuito

Espetáculo Infantil

O Theatro José de Alencar (TJA) recebe o espetáculo infantil "Alice e o País das Maravilhas", do Grupo Catavento de Teatro, com roteiro e direção de Marcelino Câmara. A montagem é inspirada no clássico da literatura de Lewis Caroll e destaca o mundo de sonhos habitado por personagens como Lagarta Absolém, Chapeleiro Maluco e Rainha de Copas.

Quando: domingo, 21, às 17 horas

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quanto: R$15 (meia) e R$30 (inteira)

Ingressos no Sympla

Paulo Miklos

O cantor Paulo Miklos recebe homenagem do Canal Brasil em comemoração aos seus 65 anos. A programação acontece até o dia 29 de janeiro. Neste domingo, 21, destaque para a entrevista do artista com o repórter Kiko Mollica no Cinejornal. Em sequência, será exibido o filme "O Homem Cordial", de Iberê Carvalho.

Quando: domingo, 21, às 22 horas

Onde assistir: Canal Brasil

Cortejo

O Museu da Cultura Cearense (MCC) promove a finissage (evento de encerramento) da exposição "Festa, Baia, Gira, Cura", em cartaz até o dia 28 de janeiro. Com curadoria de Marília Oliveira e Rafael Escócio, a mostra reúne acervo de pesquisa do antropólogo Jean dos Anjos. No domingo, 21, o cortejo "Deixa a Gira Girar!" inicia na entrada do Centro Dragão do Mar (Leste-Oeste). O momento tem participação da Mãe Patrícia Adjokê e banda Grupo D'Passagem.

Quando: domingo, 21, às 17 horas

Onde: MCC (av. Pres. Castelo Branco, s/n - Praia de Iracema)

Gratuito