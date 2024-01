Áries 21/03 a 20/04 Com a passagem de Vênus para a casa profissional, o prazer pelo trabalho tende a se elevar. Sua capacidade de interlocução pode aflorar em prol da gestão do cotidiano e das parcerias desenvolvidas no dia a dia neste momento.

Touro 21/04 a 20/05 Este momento astrológico pode indicar suas habilidades de gestão do ponto de vista dos recursos materiais e das parcerias. O prazer pelos estudos tende a se elevar, visto que Vênus se desloca para a casa espiritual.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Busque cultivar recolhimento emotivo, pois Vênus adentra o setor íntimo. O foco tende a se direcionar para a vida privada, favorecendo o cuidado com o bem-estar individual e doméstico e também mudanças na relação com o entorno imediato.

Câncer 21/06 a 22/07 Procure investir em revisões ao enfrentar os desafios de gestão, o que ajuda a aperfeiçoar ideias e parcerias. Convém resgatar afinidades e prazeres interpessoais, pois Vênus adentra a casa dos relacionamentos.

Leão 23/07 a 22/08 Vênus segue para o setor do cotidiano, podendo deixar o dia a dia mais prazeroso. O momento astrológico tende a favorecer a comunicação humana em prol dos aspectos práticos do dia a dia. Contudo, é preciso ajustar as expectativas individuais e coletivas.

Virgem 23/08 a 22/09 Seu carisma pode aflorar em prol do trato humano. A tendência é que seu espírito empreendedor se faça presente, o que ajuda na gestão do dia a dia e nos projetos profissionais, visto a Lua entre a área profissional e seu signo, mas na fase cheia é preciso moderar o ritmo.

Libra 23/09 a 22/10 O lar pode se mostrar fonte de conforto emotivo, visto que Vênus adentra a casa familiar. Este momento tende a estimular ações promotoras de bem-estar e de cura interior, o que demanda moderação na relação com as demandas do dia a dia.

Escorpião 23/10 a 21/11 Seu carisma tende a aflorar com Vênus se deslocando para a área comunicativa. O momento pode promover autoaprimoramento, favorecendo os processos e parcerias de trabalho, o que lhe ajuda a lidar com um fluxo de tarefas.

Sagitário 22/11 a 21/12 A criatividade pode emergir em prol da otimização de recursos, visto que Vênus adentra a casa material. Este momento tende a favorecer a articulação de parcerias para fazer frente às demandas profissionais e desenvolver habilidades.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Vênus adentra seu signo, podendo favorecer a fruição de prazeres pessoais. Sua percepção sobre as necessidades do dia a dia tende a ser aperfeiçoada, o que contribui com a articulação de ações que promovam a saúde e o bem-estar.

Aquário 21/01 a 18/02 As parcerias tendem a ganhar ainda mais importância agora, favorecendo ações que aprimorem sua relação com a comunidade e harmonizem a convivência diária. Vênus adentra o setor de crise, podendo pedir discrição emocional na gestão dos desafios.