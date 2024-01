Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 22 de janeiro (22/01)

Foto: Divulgação/Circo Americano Da dança ao teatro: Circo Americano se apresenta em Fortaleza pela primeira vez

Em turnê pela América Latina desde 2021, o Circo Americano chega a Fortaleza pela primeira vez. A temporada da atração segue disponível para o público. O enredo do espetáculo é formado por música, dança, teatro e manobras radicais dentro de uma estrutura composta por 800 toneladas, 200 profissionais envolvidos, som e iluminação de última geração.

Quando: segunda a sexta-feira, às 20h30min; sábado, domingo e feriados com sessões às 16 horas, 18 horas e 20h30min

segunda a sexta-feira, às 20h30min; sábado, domingo e feriados com sessões às 16 horas, 18 horas e 20h30min Onde: avenida. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz (em frente ao Centro de Eventos do Ceará)

avenida. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz (em frente ao Centro de Eventos do Ceará) Quanto: a partir de R$ 35; vendas em www.circoamericano.com.br ou na bilheteria do local

a partir de R$ 35; vendas em www.circoamericano.com.br ou na bilheteria do local Mais informações: @circoamericanooficial

Happy Wine

O DOC Trattoria & Wine Bar lançou o Happy Wine, seu happy hour. Na programação, a atração principal são cinco máquinas italianas que servem 40 rótulos de vinhos em taça. No cardápio, o cliente também desfruta de proposta gastronômica e drinques autorais pensados para o momento. Os vinhos em taça de 120 ml têm 15% de desconto, assim como também estão com descontos os drinks e as entradas especiais da casa.

Quando: segunda a sábado, das 15 às 19 horas

segunda a sábado, das 15 às 19 horas Onde: DOC Trattoria & Wine Bar (R. Ana Bilhar, 1173 - Varjota)

DOC Trattoria & Wine Bar (R. Ana Bilhar, 1173 - Varjota) Instagram: @doctrattoriaewinebar

EP Caminhos

Está disponível nas plataformas digitais de música o EP "Caminhos", do compositor, poeta e colunista do O POVO, Chico Araujo, e do também compositor Matteus Viana. O trabalho reúne quatro canções dessa parceria musical nascida por volta do ano de 1979 e destaca "Aves Diárias", "Caminhos", "Poema Manso" e "Forte Voz Reprimida" como músicas que exploram visões de mundo dos artistas.

Salão Universitário

Esta é a última semana disponível para visitação da mostra "IV Salão Universitário da UFC", realizada no Museu de Arte da UFC. A exposição coletiva é um projeto de valorização de jovens talentos da universidade.

Quando: até sexta, 26; visitação de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

até sexta, 26; visitação de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas Onde: Mauc (Av. da Universidade, 2854 - Benfica)

Mauc (Av. da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito

Sobreviventes

O filme de ficção "Sobreviventes - Depois do Terremoto" está em cartaz em cinemas de Fortaleza. Na trama, a cidade de Seul, na Coreia do Sul, é devastada por um poderoso terremoto e o apartamento Hwanggoong é o único lugar que ainda está de pé. Pessoas de fora lotam os apartamentos, mas os moradores não conseguem lidar com o número crescente.

Quando e onde: Ingresso.com

Em cartaz

Segue em exibição em cinemas de Fortaleza o filme "Segredos de um Escândalo". Vinte anos após seu romance midiático virar assunto da nação, um casal (Julianne Moore e Charles Melton) é posto sob pressão quando uma atriz (Natalie Portman) viaja até sua casa para preparar um filme sobre o passado deles. A obra esteve na seleção oficial do Festival de Cannes de 2023.

Quando e onde: Ingresso.com

