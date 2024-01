Série 'Eco" traz mais maturidade e ancestralidade para o UCM

Foto: Reprodução/Disney Plus Alaqua Cox em cena de "Eco", nova série da Marvel

Maya Lopez (Alaqua Cox) quer vingança. Após descobrir que Wilson Fisk, o Rei do Crime (Vincent D'Onofrio), é o verdadeiro responsável pela morte do seu pai, a protagonista sai em busca de dar o troco. A jornada a leva a Tamaha, em Oklahoma, cidade onde viveu em parte da infância. O retorno não só trará à tona conflitos familiares não resolvidos, mas também a conectará mais diretamente com suas ancestrais. Essa é a premissa de "Eco" (2024).

Sob o selo Marvel Spotlight, que estreou junto com a série, a trama tem uma roupagem mais similar a de "Demolidor" (2016) e demais obras produzidas pela Netflix, baseadas nas histórias em quadrinhos da Marvel. Ou seja, a narrativa tem mais ação, mais sangue, cenas bem intensas e tom mais adulto. Tanto que a classificação indicativa é para maiores de 18 anos.

Os puritanos não precisam se preocupar: a produção não traz cenas de sexo. Além disso, o que faz "Eco" merecer atenção é o protagonismo feminino e a ancestralidade presente em toda a série. O que é relevante, porque diferente de "Demolidor" e "Justiceiro", por exemplo, auxilia o enredo a fugir de possíveis tons fascistas que poderia assumir ao trazer uma anti-heroína em busca de fazer justiça com suas próprias mãos. É onde vemos a importância de trazer diversidade com a profundidade necessária para tocar em certos assuntos.

Foto: Disney / Divulgação Vincent D'Onofrio vive o gangster Wilson Filsk, o Rei do Crime, em 'Eco'

Explico melhor. Em "Demolidor", vemos Matt Murdock (Charlie Cox) praticar sua vingança descontando-a com violência em minorias. "Eco" por sua vez, toma um caminho distinto. Em vez de sair por aí destruindo bairros, ela é de fato estratégica em atacar seu alvo, o Rei do Crime, das mais diversas formas possíveis, sem que isso reverbere em pessoas que nada tem a ver com a situação.

Claro, ao longo dos episódios, seus familiares sofrem com a perseguição do vilão. No entanto, o problema entre Maya e Fisk não atinge as outras pessoas de Tamaha. E isso é um feito e tanto. Principalmente porque a cidade é conhecida por ter uma população indígena, os Choctaw, que permanece viva em toda a série.

Pode parecer um detalhe sem importância à primeira vista, mas o simples fato do roteiro fazer com que essas pessoas não só estejam ali, mas permaneçam e não protagonizam cenas de violência de qualquer tipo que seja, é algo que merece destaque. Afinal, estamos falando de uma população que foi massacrada por muito tempo pelo colonialismo.

Obviamente, "Eco" não deixa de tecer suas críticas à branquitude e ao modo como ela se relaciona com os povos indígenas. Fazendo isso de forma sábia, ao decidir usar cenas cômicas no lugar de episódios de violência verbal ou estrutural, como a maioria das produções do mainstream não demoraria em realizar.

Para além de alfinetadas, a trama de "Eco" demonstra para a protagonista, por meio de falas de outros personagens, qual a importância de ela se manter viva e estabelecer um bom legado. A relevância do espaço que Lopez ocupa, por ter tido alguns acessos, e por não hesitar em defender seu povo ferozmente.

Por falar na protagonista, ela dita o ritmo da série. Não só pela intensidade presente do início ao fim, mas também nos momentos de silêncio. Maya é surda e fala pouco, então há muitas cenas sem barulho, expondo o ponto de vista da personagem. O que deixa tudo mais interessante e portanto, exige mais atenção do espectador. Então, não recomendo assistir a série após um dia longo de trabalho.

Esse é um dos aspectos mais bonitos de "Eco": a narrativa não tem medo de contar a história sobre sua personagem principal. Ousando sempre que necessário, não só pelas cenas silenciosas, mas com coreografias de luta de muito fôlego e demonstrando outras camadas da personalidade de Maya. Indo além do trauma, nos revelando que ela possui um senso de humor, é carismática, sem se desviar do propósito da história. Diferente de "As Marvels" que teve medo de ousar com sua própria protagonista, a cada episódio a série mostra que sente orgulho de Lopez.

O enredo também demonstra isso por meio das pequenas histórias das ancestrais Choctaw da anti-heroína. Assim como "WandaVision" (2021), "Eco" vai entregando peças de um quebra-cabeça, que não necessariamente influencia tanto a trama principal, porém é fundamental para que venhamos a compreender a personagem.

Outro tópico que se destaca na produção é como os episódios se resolvem nos 40/50 minutos que tem disponível. Claro, deixam algumas pontas soltas, mas nada que não vá ser respondido até o último momento da série. Inclusive, o último episódio é onde a narrativa decai um pouco. Talvez pela pressa de finalizar ou porque mais uma vez o estúdio não confiou na potência da obra e limitou a criação por trás da produção. Só algumas hipóteses.

Cada momento de "Eco" é muito intenso. Isso se deve tanto às coreografias de luta, já mencionadas, como também pela fotografia e como a sequência de câmera que acompanha a intensidade dos movimentos. É realmente algo agradável de assistir para quem curte ação e prende o espectador de uma forma que, ao terminar, estranhamos como aqueles 40/50 minutos passaram tão rápido.

O drama também se faz presente na produção. Tanto pelos conflitos familiares que Maya não consegue resolver, a relação problemática com a avó (Tantoo Cardinal) a própria relação dela com Fisk, que passa por essa quebra de ciclo e o distanciamento forçado de pessoas queridas como a prima Bonnie (Deverey Jacobs). Principalmente na relação da anti-heroína com a sua avó, Chula, que não sabe lidar com ela desde a morte da mãe de Maya.

O senso de comunidade faz parte da história. Mesmo com a relação difícil com a família, eles dão todo o suporte que Maya precisa para enfrentar o Rei do Crime. Algo que me lembrou "Besouro Azul" (2023) e "Miss Marvel" (2021). É algo que confere à série uma sensação de conforto. "Eco" só possui cinco episódios e está disponível no Disney Plus. É a série perfeita para maratonar no final de semana.

Série "Eco"