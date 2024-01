Elza Soares: dois anos após morte, lembre destaques da artista

Foto: Foto: Mateus Dantas / O Povo Elza Soares completaria 71 anos de carreira em 2024

Neste sábado, 20, completam-se dois anos da morte de Elza Soares, um dos maiores nomes da música brasileira. A artista carioca, nascida em 23 de junho de 1937, deixou uma marca única ao longo de uma carreira que se estendeu por quase sete décadas.

Além de sua contribuição musical, Elza Soares também foi uma figura engajada socialmente, usando sua arte para abordar questões como o racismo, a desigualdade social e os direitos das mulheres. Sua vida pessoal também foi marcada por desafios, o que a tornou ainda mais admirada por seu público.

Confira a seguir, alguns momentos importantes que marcaram a vida e a trajetória da cantora que morreu aos 91 anos.

Casamento forçado e gravidez na adolescência

Aos 12 anos, Elza Soares foi forçada pelo seu pai a se casar e, aos 13, tornou-se mãe do primeiro dos seus oito filhos. Quando ficou viúva, aos 21, ela se dedicou à música, mesmo com a reprovação da família. Na década de 1950, dois de seus filhos faleceram por conta da desnutrição.





Início da carreira

Em 1953, Elza Soares iniciou a vida artística ao fazer o primeiro teste na Rádio Tupi, no programa de calouros de Ary Barroso, quando conquistou o primeiro lugar.

Em 1959, a cantora foi contratada para trabalhar na Rádio Vera Cruz. Em 1960, atuou no Festival Nacional da Bossa Nova. Três anos mais tarde, Elza foi a representante do Brasil na Copa do Mundo no Chile.

Relacionamento com Mané Garrincha

Elza Soares viveu um romance proibido com o jogador Garrincha, que era casado. Em 1965, o casamento do ex-ponta direita do Botafogo chegou ao fim, e no ano seguinte, ele formalizou a união com a cantora, que já era famosa.

Devido à ditadura militar, o casal teve que se exilar na Itália, onde ela seguiu fazendo shows, mas ele parou jogar. Foi um período conturbado no relacionamento: o atleta tornou-se alcoólatra e passou a agredir fisicamente Elza.

O casal permaneceu junto por 16 anos, e no ano seguinte ao divórcio, Mané Garrincha faleceu. Eles tiveram um filho apelidado Garrinchinha, que faleceu aos 9 anos de idade em um acidente de carro.

Prêmios e carreira

Eleita em 1999 como a "cantora do milênio" pela rádio BBC de Londres, Elza teve como um dos marcos finais de sua carreira o álbum "A Mulher do Fim do Mundo" (2015), que aborda temáticas como violência doméstica, transexualidade e negritude. Esse álbum conquistou prêmios como o Troféu APCA, o Grammy Latino e o Prêmio da Música Brasileira. Ao longo de uma carreira que abrangeu quase sete décadas, Elza Soares registrou sua presença em mais de 120 discos, incluindo trabalhos autorais e colaborações. Essa extensa discografia compreende mais de 30 álbuns de estúdio, cinco álbuns ao vivo e muitas coletâneas.

"Eu quero cantar até o fim"

"Eu quero cantar até o fim/ Me deixem cantar até o fim/ Até o fim eu vou cantar". Estes versos fazem parte da canção "Mulher do Fim do Mundo" e descrevem muito bem a artista que se dedicou até o fim da vida à carreira musical. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a cantora gravou um DVD de memórias dois dias antes da morte. Em 2021, chegou às plataformas o disco "Elza Soares & João de Aquino", registro inédito de voz e violão. Dois anos depois, foi lançado "No tempo da Intolerância", trabalho póstumo que reúne canções autorais de Elza.

