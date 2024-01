Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 23 de janeiro (23/01)

Foto: Divulgação/Pula Pula Park Pula Pula Parke estreia no Iguatemi Bosque, em Fortaleza

O Pula Pula Park, maior parque de infláveis do mundo, estreia em Fortaleza com área no Iguatemi Bosque. O projeto conta com mais de 15 brinquedos infláveis gigantes que podem chegar até 30 metros de altura. O Pula Pula Park tem capacidade para uso simultâneo de até mil usuários e um espaço dedicado a crianças com até 3 anos de idade, além de um fraldário.

Quando: terça-feira a domingo, das 17 às 19 horas e das 19h30min às 21h30min

terça-feira a domingo, das 17 às 19 horas e das 19h30min às 21h30min Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85)

Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85) Quanto: a partir de R$ 35

a partir de R$ 35 Ingressos disponíveis na bilheteria do parque e em pulapulapark.com



Web série

A web série "O Talento Não Tem Limites" estreia nesta quarta-feira, 24, no YouTube. Com direção de Gustavo Nunes, a iniciativa reúne cerca de 18 artistas de diferentes experiências para participarem de workshops em três áreas. O público poderá acompanhar a evolução dos participantes em aulas ministradas pelo diretor teatral Ernesto Piccolo, pelo diretor musical Tony Lucchesi e pelo jornalista Adalberto Neto.

Retrato Pop

A oficina "Retrato Pop Psicodélico - Poesia e Conceito" acontece até sexta-feira, 26, no Hub Cultural Porto Dragão com o designer Jabson Rodrigues. A ação faz parte do projeto "Percursos", idealizado pelo Sobrado Dr. José Lourenço, e propõe a troca de saberes da prática do desenho. Aberta ao público e destinada a jovens a partir de 16 anos, a atividade conta com quatro encontros.

Quando: até sexta-feira, 26, das 13h às 17 horas

até sexta-feira, 26, das 13h às 17 horas Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro)

Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro) Gratuito

Inscrições e mais infos: t.ly/iYDk4

Bumba Meu Boi

O Grupo Parafuso de Teatro promove ações no Museu do Ceará "Anexo Bode Ioiô", são elas: Caravana da Inclusão e o seminário "Ações de Preservação do Patrimônio Imaterial do Bumba Meu Boi". As atividades promovem difusão, formação e pesquisa da manifestação do "Bumba Meu Boi" com foco na inclusão social.

Quando: terça-feira, 23, das 14 às 16 horas

terça-feira, 23, das 14 às 16 horas Onde: Museu do Ceará "Anexo Bode Ioiô" (rua Major Facundo, 584 - Centro)

Museu do Ceará "Anexo Bode Ioiô" (rua Major Facundo, 584 - Centro) Gratuito

Homem com H

Seguem disponíveis ingressos para o espetáculo "Ney Matogrosso - Homem com H", que acontece no Teatro RioMar Fortaleza entre os dias 25 e 27 de janeiro. Com texto de Emilio Boechat e Marilia Toledo, a produção percorre a trajetória do intérprete sem, necessariamente, seguir ordem cronológica. Além da carreira do homenageado, o musical também discute a importância da liberdade. O elenco é composto por Renan Mattos (Ney Matogrosso), Vinicíus Loyola (Cazuza), Hellen de Castro (Rita Lee) e mais.

Quanto: a partir de R$ 25

a partir de R$ 25 Ingressos no Uhuu

