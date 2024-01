Pesquisadores refletem sobre desafios do jornalismo cultural

Foto: Divulgação/Dragão do Mar Os desafios do jornalismo cultural e a necessidade de uma atuação crítica

Fluxos de memórias e inovações

Num país que pouco compreende e menos ainda valoriza sua cultura, um dos desafios mais patentes de lidar com jornalismo cultural é afirmar sua relevância para o leitor. Logo, ver um caderno - impresso e virtual - completar 35 anos deveria ser algo a ser comemorado não só internamente, mas por todos os agentes que fazem a roda das artes e da cultura girar.

Há quem busque nessas páginas o relaxo das cruzadas e há quem busque uma discussão sobre grandes pensadores da história. Há também quem busque saber opiniões sobre filmes e discos e quem queira só descobrir o que tem de programação na cidade. A todas essas demandas buscamos oferecer algo novo, quente, curioso, crítico e informativo.

E essa busca começa em honrar o nome que temos: Vida&Arte. Dentro dessas duas palavras cabe um universo de histórias e personagens. Nesses 35 anos, falamos de novos restaurantes, estreias de espetáculos, lançamentos musicais, contamos histórias de famosos e anônimos.

Muita coisa mudou no nosso ofício, principalmente nas formas como nos comunicamos com esses tantos leitores - agora sem qualquer barreira territorial. No entanto, o princípio que nos rege há 35 anos permanece o mesmo: valorizar a vida e a arte em sua amplitude, plenitude, complexidade e pluralidade.

Marcos Sampaio, Editor-Adjunto do Vida&Arte

Falar sobre cultura não é tarefa simples. Desde conceitos que se modificaram ao longo do tempo a áreas que passou a contemplar, o campo é marcado por transformações constantes. Acompanhá-lo, portanto, exige olhar cuidadoso e atento. Tempo, aliás, documentado a partir de livros, obras artísticas e também pelo jornalismo.

No Brasil, a chegada do jornalismo cultural se dá mais precisamente no século XIX, mas passa a ter mais força a partir da segunda metade do século, quando ganha fôlego sob a forma de periódicos literários que rapidamente se alastraram.

Como aponta a jornalista e pesquisadora Nadja Magalhães Miranda na publicação "Divulgação e Jornalismo Cultural", essa área do jornalismo é caracterizada não só por temas ligados à cultura, à arte, ao comportamento e ao lazer, mas também pela análise, pelo desdobramento e pelo aprofundamento de pontos importantes para a vida social, conseguindo atualizar temáticas e personalidades da cultura humanística.

Em 35 anos de história, um caderno como o Vida&Arte atravessou renovações e se viu constantemente diante de debates sobre o fazer jornalístico. Refletir sobre o jornalismo cultural é, então, pensar nas suas práticas e tentar identificar quais desafios e caminhos a área tem enfrentado diante dos produtos e das eras sobre as quais se propõe a agir.

Para o jornalista e pesquisador paulista Franthiesco Ballerini, o principal desafio do jornalismo cultural contemporâneo é se manter viável financeiramente diante da "ilusão" que a internet deu ao público de que "notícias são possíveis de serem consumidas de graça". Ele cita como exemplo o acesso a conteúdos jornalísticos a partir de redes sociais como TikTok e Twitter.

Em sua análise, não há problema em consumir informações desses locais, mas é preciso saber se as pessoas são criteriosas em relação à confiabilidade das fontes - algo que é mais crível quando há um veículo jornalístico profissional. Autor do livro "Jornalismo Cultural no século 21: Literatura, artes visuais, teatro, cinema e música", ele também investiga as novas plataformas e as tendências da área.

Como aponta, o jornalismo cultural "sempre foi necessário porque o jornalismo é necessário". Hoje, porém, tem uma importância ainda maior tendo em vista que a internet "fragmentou as audiências" e é preciso "um braço de resistência do jornalismo profissional" - ou seja, aquele que checa fontes e, no caso do jornalismo cultural, não fica atrelado à propaganda, como ocorre com influenciadores digitais.

Segundo Ballerini, em nível nacional a área tem se caracterizado por uma cobertura ainda muito restrita a produções ligadas ao eixo Rio de Janeiro - São Paulo. Ele defende a importância da ampliação do jornalismo cultural para abarcar o que ocorre em outras regiões. Com isso, é possível "desvendar novos talentos" para além do centro midiático.

De acordo com o pesquisador, o jornalismo cultural, que iniciou focado na crítica literária, hoje é capaz de "abraçar" outros campos, como moda e jogos. Além disso, houve ressignificação da cobertura de assuntos que antes eram vistos como inferiores, a exemplo do Big Brother Brasil (BBB). Enquanto isso, ele percebe redução do espaço para a literatura.

Com as redes sociais, é mais "fácil" artistas conseguirem divulgar seu trabalho sem o auxílio da imprensa, mas o jornalismo continua com peso nessa mediação. "Eu trabalho muito com rede social, mas tem que ter as duas coisas. Artista que ignora a imprensa é um artista que não está querendo legitimação importante da sua obra, que é de quem buscou formação para decifrar e mergulhar nesse tipo de obra", afirma.

Se, por um lado, o jornalismo cultural contribui para a divulgação de artistas e agenda de eventos, por outro ele também deve assumir papel relevante ao promover debates sobre temas contemporâneos, racismo, identidades de gênero, políticas culturais, pautas feministas e até a própria relação entre arte e tecnologia, como defende Naiana Rodrigues, professora do curso de Jornalismo e do programa de pós-graduação em Comunicação da UFC.

Para a pesquisadora, é importante alargar a compreensão do conceito de cultura. "Em termos ideais, hoje o jornalismo cultural poderia chamar para si o papel de alargar esse conceito de cultura e sair um pouco desse ciclo vicioso de divulgação de produções artísticas com chancela da indústria cultural ou com chancela do Estado. Ir em busca dos outros sujeitos que estão produzindo cultura e muitas vezes não conseguem um edital público para ter sua produção legitimada ou não tem interesse em um circuito cultural industrial", sugere.

Assim, ele conseguiria ser o espaço no qual outras vozes culturais poderiam aparecer e ser o espaço legítimo para as vozes dissidentes e contra-hegemônicas. Com isso, esse campo do jornalismo poderia mostrar maior diversidade de agentes. Entretanto, recorrer a esses caminhos tem sido difícil, pois o jornalismo cultural estaria perdendo força diante das transformações do jornalismo e da comunicação de um modo geral.

Nesse âmbito, entram as redes sociais e o entretenimento - áreas das quais o jornalismo cultural não pode se tornar "refém", segundo Naiana. A professora defende que não se deve pautar por métricas de audiência, pois o foco do jornalismo cultural deve ser a apuração e o aprofundamento de debates.

Dessa forma, o jornalismo cultural precisa assumir papel crítico. "As redes sociais vão estimular muito mais uma padronização, e o jornalismo cultural não pode se basear nisso. Ele tem que subverter essa padronização e ser um espaço também para a inventividade, para a criatividade jornalística, que às vezes outras editorias como política e economia não permitem, dado a seriedade das temáticas", reflete.

"O jornalista cultural não pode ser seduzido pelo 'canto da sereia' das métricas. Ele tem que voltar aos valores mais tradicionais da profissão, se apropriar da deontologia do jornalismo, das suas regras e das suas técnicas, e não fazer comunicação para as redes sociais", indica.

Ela complementa: "Há praticamente um cartel de sites de fofoca, de entretenimento e de celebridades dominando a internet. Não dá para o jornalista cultural concorrer com isso. Ele tem que ir atrás de outras frentes em que ele pode ser mais relevante socialmente, com temas que influenciam em políticas públicas e podem transformar a vida das pessoas".

Comunicação para a arte

Natural de Orós, a 335,6 km de Fortaleza, Edson Cândido iniciou a estrada no teatro muito cedo. Hoje, é diretor do Grupo Imagens de Teatro, de Fortaleza, e também se tornou gestor e produtor cultural.

Com o contato frequente com a cultura, o artista foi levado para outra área: a da comunicação. O diretor teatral via similaridades e observava uma "carência" do jornalismo cultural no Ceará. Assim, se formou em jornalismo.

Para refletir sobre o jornalismo cultural, reunir profissionais que atuam tanto na área da comunicação quanto na cultura é uma alternativa possível para identificar demandas e diagnósticos.

Afinal, como os próprios artistas observam essa prática? Para Edson, uma característica é marcante: houve uma gradativa diminuição de veículos midiáticos para a cobertura da cultura no Ceará. "Quando eu comecei a fazer teatro, tínhamos muitas possibilidades com entrevistas em TV e jornal impresso, por exemplo. Havia uma estrutura de divulgação muito melhor. Hoje está muito minguado", indica.

Cineasta e realizadora audiovisual, a também jornalista Renata Monte é uma das diretoras da Peixe-Mulher, produtora que atua na área da cultura com foco em protagonismo feminino e LGBTQIA . Ela é assessora de imprensa de artistas e projetos culturais e dirige projetos autorais.

Para ela, cultura e jornalismo sempre andaram de mãos dadas: "Acredito que as duas áreas têm o poder de questionar, informar, educar, denunciar, promover ideias, quebrar tabus, perpetuar valores, especialmente quando feito de forma ética, compromissado com a sociedade".

Ela percebe "com tristeza" um encolhimento do "jornalismo sério, pautado na vontade de promover a cultura, a arte e os artistas" e indica que há uma dificuldade cada vez maior de "pautar artistas da cena local" - mas pontua que existem muitos profissionais em redações jornalísticas que comunicam a cultura com "compromisso e seriedade".

Por outro lado, celebra iniciativas que seguem de pé. "O próprio jornal O POVO possui projetos incríveis que promovem a arte, que valorizam a cultura, que investigam sobre a nossa história, os nossos costumes e a nossa cultura alimentar. Há, claramente, artistas dentro das redações também e isso fica claro nas fotografias estampadas, no design da diagramação, na forma muitas vezes poética, artística das escritas. Todo jornalista de cultura é um pouco artista", afirma.

Se anteriormente a "única fonte de informação" era a partir de notícias em jornais, hoje as redes sociais são importantes para a divulgação do trabalho artístico "pelo poder de capilarização e de engajamento".

Isso, porém, não ofusca o trabalho jornalístico. "Existem questões como ética, credibilidade, averiguação, investigação, pesquisa que é o jornalista quem faz, é ele quem dá peso, quem dá relevância para um artista ou projeto cultural porque impacta diretamente na opinião pública", complementa.

Quem acrescenta outro olhar é Rosana Reis, atriz, dramaturga e videomaker, além de jornalista. Em sua análise, as redes sociais não ofuscaram o trabalho do jornalismo cultural, mas o do artista, que agora é "obrigado" a agir como "social media" de si mesmo.

Como avalia, a internet acaba "forçando" profissionais da cultura a "produzirem publicidade" sobre o próprio trabalho - e, quando isso ocorre, o artista deixa de realizar a sua produção artística. Assim, há sobrecarga e acúmulo de funções.

"O nosso trabalho é estar em uma sala de ensaio, escrever textos, fazer exercícios de corpo, produzir, apresentar, pensar figurino… Ao passo que criamos novos mecanismos de divulgação, também estamos nos sobrecarregando", opina.

Com as redes sociais "já divulgando a agenda cultural", cabe ao jornalismo cultural ter cada vez mais a missão de falar sobre os contextos políticos, estéticos e linguísticos das obras, segundo Rosana Reis. Para ela, o jornalismo cultural "ainda trabalha muito pela agenda de espetáculos" e, com isso, muitas vezes as discussões sobre o impacto da arte em si "não chegam".

Dessa forma, ela pontua a necessidade de um jornalismo mais reflexivo. Enquanto artista, percebe também a importância de maior destaque para artistas que usualmente não têm tanto espaço, como profissionais da cultura de cidades do interior. Além disso, ressalta a relevância do espaço para críticas mais aprofundadas sobre espetáculos e obras.

"Espaço" também é uma lacuna citada por Renata Monte. Ela ressalta a relevância que uma matéria e uma entrevista podem causar na carreira, "quase como um atestado".

A produtora também enfatiza a importância do jornalismo cultural para a análise da cena, valorização de artistas e para registro histórico: "O jornalismo funciona como prova cabal do poder revolucionário da arte e de como ela é tão fundamental quanto a política".

Blecaute, artista visual

"Eu comecei na arte em 2019 justamente por não ter uma referência artística que falasse acerca da vivência que eu estava passando - não que essas pessoas não existissem, mas elas não chegavam até a mim. A importância do jornal vem muito disso: um lugar onde muitas pessoas veem que dá para tornar a arte possível"

Mona Gadelha, cantora, compositora e gestora cultural

"O jornalismo brasileiro perdeu muito espaço do jornalismo cultural, perdemos cadernos tradicionais, que foram extintos, vejo muitos artistas falando que cada vez mais têm menos espaço para se divulgar. Eu vejo que o V&A acompanha essas cenas independentes do Ceará e também vejo como um espaço aberto"