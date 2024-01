Evento gratuito reúne fotografia, literatura e outras artes

Foto: Arquivo Festival Concreto/Divulgação Electric Circus e editora Substânsia realizam "Stânsia Electric", fotos referentes ao dia que espaço recebeu o "Festival Concreto".

Simbolizando a união entre vizinhos, o bairro Joaquim Távora receberá o Stânsia Electric, uma noite de encontros que se amarra nas temáticas fotografia, música, artes visuais, design e literatura.



O evento, que ocorre nesta quinta-feira, 25, às 19 horas com palestras, lançamento de livros, feiras, grafite ao vivo, entre outras ações. A noite será uma realização do estúdio Electric Circus em conjunto com a editora Substânsia.



Poeta e editor, Talles Azigon é um dos idealizadores do evento e realiza o pré-lançamento do livro de poemas "O coração da pedra", produzido em parceria com a editora Litoral Press.

Sobre a obra "O coração da Pedra", Talles explica que "é um livro de poemas que tem sido escrito nos últimos anos e estava esperando o momento certo de vir ao mundo". O autor também reforça: "Quando conheci a Emi Teixeira e o estúdio de Design e editora Litoral Press, senti que era o momento e a pessoa adequada para fazer o livro, que ao contrário dos meus outros, possui uma delicadeza inexplorada na minha obra poética".

Electric Circus e editora Substânsia realizam "Stânsia Electric", fotos referentes ao dia que espaço recebeu o "Festival Concreto". Crédito: Arquivo Festival Concreto/Divulgação

Literatura e outras artes

"Antes da pandemia, a Electric Circus Studio já havia promovido esse tipo de evento. Com a chegada da Substânsia ao bairro (Joaquim Távora), três anos atrás, sempre houve o interesse de retomar e adicionar a literatura. Estávamos esperando só por um momento mais propício", compartilha o poeta.



Além de Talles, outros convidados participarão da noite do Stansia Electric. Entre eles, Thyago Cabral, do Estúdio Baião, com sua palestra "Como ganhar dinheiro com arte estando vivo: dicas" e uma homenagem à poeta Maria Norma Colares, com o pré-lançamento de seu livro "Pequeno grande livro de história da palavra havia".

Entre as diversas ações que serão realizadas no evento, se destacam a intervenção artística de grafite ao vivo, promovido pelo Baião Estúdio, e uma feira de artes e livros, que contará com a colaboração de diferentes escritores e editoras. Também será promovido o polo culinário da edição, o “Stânsia Electric” terá "bebidinhas e churrasquinho pra galera".

Stânsia Electric

Quando: quinta-feira, 25, às 19 horas

quinta-feira, 25, às 19 horas Onde: Estúdio Electric Circus (rua João Brígido 316 e 322 - Joaquim Távora)

Estúdio Electric Circus (rua João Brígido 316 e 322 - Joaquim Távora) Gratuito

Mais informações: @electriccircus_studio e @substansia

