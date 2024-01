Áries 21/03 a 20/04 Procure evitar imprudências, zelando por uma exposição responsável da sua imagem. A expressão emocional pode ganhar corpo e lhe faz buscar estímulos na interação com o entorno imediato, visto a passagem da Lua Cheia na casa dos prazeres e do social.

Touro 21/04 a 20/05 É preciso evitar imediatismos e busque respeitar o espaço dos outros. Com a Lua Cheia no setor doméstico, seu envolvimento na vida familiar tende a se intensificar, o que lhe ajuda a fazer melhorias na qualidade do dia a dia e soluções para os problemas.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Sua postura pode ganhar espontaneidade a expressão das ideias e a emocional, considerando a influência da Lua Cheia na casa comunicativa. Procure cultivar bom senso para que palavras ditas no calor da emoção não gerem conflitos.

Câncer 21/06 a 22/07 Tente evitar trilhar caminhos arriscados, adaptando seus projetos às suas possibilidades. Sua relação com o mundo material tende a ganhar importância com a Lua Cheia na área financeira, o que lhe faz otimizar recursos e buscar oportunidades de investimento.

Leão 23/07 a 22/08 A Lua Cheia em seu signo tende a evidenciar aspectos marcantes da sua personalidade e lhe ajuda a lutar por seus sonhos. Mas é importante estabelecer objetivos precisos para evitar gasto excessivo de energia e avaliar os riscos envolvidos.

Virgem 23/08 a 22/09 Procure cultivar serenidade, por isso é importante se cuidar. Sua percepção das dificuldades pode ganhar impulso com a Lua Cheia no setor de crise, o que pede maiores esforços para se manter emocionalmente estável.

Libra 23/09 a 22/10 A tendência é que seu lado sociável e colaborativo aflore neste momento, mas também demanda equilíbrio entre as necessidades individuais e coletivas. Busque evitar alimentar vínculos de dependência e administrar conflitos interpessoais com diplomacia.

Escorpião 23/10 a 21/11 Com a Lua Cheia na casa do trabalho, seu envolvimento na vida profissional pode ganhar impulso. Mas é importante estabelecer estratégias para encarar as dificuldades. Procure se manter ética em situações de concorrência, valorizando parcerias saudáveis.

Sagitário 22/11 a 21/12 A busca por expansão pessoal tende a se intensificar com a Lua Cheia na casa da espiritualidade, o que lhe faz valorizar experiências que enriqueçam seu intelecto e bagagem cultural. Contudo, busque agir de forma coerente frente às responsabilidades.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Tente definir prioridades e manter a disciplina. A Lua Cheia no setor íntimo pode lhe fazer processar os acontecimentos com profundidade emocional, pedindo senso de limite para evitar absorver preocupações que prejudiquem seu bem-estar.

Aquário 21/01 a 18/02 Busque se manter solidária, mas é preciso definir limites para sua disponibilidade. As relações pedem maiores atenções. Contudo, tente não deixar que lhe absorvam, comprometendo sua autonomia na gestão da vida, devido à tensão da Lua com Júpiter, Urano, Sol e Plutão.