Pré-Carnaval em Fortaleza: Veja programação deste fim de semana

Foto: Reprodução/Instagram Ara Ketu banda

O último fim de semana de janeiro se aproxima e com ele mais uma agenda de Pré-Carnaval em Fortaleza. De sexta-feira, 26, a domingo, 28, os foliões podem aproveitar programações gratuitas e pagas, em diversos polos da Cidade.

Na sexta-feira, a festa Patifaria chega na Estação das Artes, trazendo como uma de suas atrações Vanessa, a Cantora. No sábado, 27, o destaque nas programações são os grupos de axé Araketu, na Praia de Iracema, e É o Tchan, no Colosso Lake Lounge.

A seguir, confira a lista com as atrações do Ciclo Carnavalesco e outras programações que trazem a folia para a capital cearense neste fim de semana.

Programação Pré-Carnaval na sexta-feira, 26

Centro Cultural Belchior



18 às 22 horas: Malbeck Show e Bloco A Turma do Mamão

Malbeck Show e Bloco A Turma do Mamão Onde: Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema

Praça do Ferreira



19 às 22 horas: Luxo da Aldeia e Roberta Fiuza

Luxo da Aldeia e Roberta Fiuza Onde: rua Floriano Peixoto, S/N - Centro

Mercado dos Pinhões



19 às 22 horas: Banda Pira e Luiza Nobel

Banda Pira e Luiza Nobel Onde: Praça Visconde de (Praça Pelotas, S/N - Centro)

Estação das Artes



18 horas: Patifaria com Vanessa, a Cantora, e Bloco Glitter

Patifaria com Vanessa, a Cantora, e Bloco Glitter Onde: R. Dr. João Moreira, 540 - Centro

Shopping RioMar Kennedy

Mais uma edição da Vibe Folia do shopping RioMar Kennedy acontece nesta sexta-feira. O evento, concentrado na praça de alimentação, piso L3, terá como atração Verão S/A e é gratuito.

Quando: sexta-feira, 26, às 19 horas



sexta-feira, 26, às 19 horas Onde: avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy

avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy Gratuito



Programação Pré-Carnaval na sábado, 27

Mocinha



18 horas: Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Bloco Num Ispaia Sinão Ienche Onde: Rua Padre Climério com Rua João Cordeiro

Aterrinho da Praia de Iracema



A partir de 16h30min: Bloco Camaleões do Vila, Baqueta Clube de Ritmistas, Bloco Bonde Batuque e Bloco Unidos da Cachorra



Bloco Camaleões do Vila, Baqueta Clube de Ritmistas, Bloco Bonde Batuque e Bloco Unidos da Cachorra 18 à meia noite: DJ Kinas, Getúlio Abelha, Ara Ketu e Baqueta Clube de Ritmistas

Benfica



16 às 22 horas: Farra na Jangada, DJ Cleyton Almeida, Diana Franco e Banda, Banda Feed Semana e Bloco Mambembe

Farra na Jangada, DJ Cleyton Almeida, Diana Franco e Banda, Banda Feed Semana e Bloco Mambembe Onde: Praça da Gentilândia (avenida Treze de Maio, S/N - Benfica)

Mercado dos Pinhões

17 às 22 horas: Banda Feed Semana, Shilerne Aguiar, grupo DTF Elétrico, DJ Silas



Banda Feed Semana, Shilerne Aguiar, grupo DTF Elétrico, DJ Silas Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro

Parque Raquel de Queiroz



18 às 22 horas: Banda Fortaleza Folia e Johnny Lima

Banda Fortaleza Folia e Johnny Lima Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy

Paraíba Bar

Mais uma edição do Bloco Baguncinha, Pré-Carnaval do Paraíba Bar, acontece neste sábado, 27, no Benfica. O tema deste fim de semana será São Paulo e terá como atrações DTF, Carla Amaral, Balanço Social e Wellington Hansk. São 12 horas de festa, com feijoada e caipirinha liberadas das 13 às 16 horas. A entrada é mediante a compra de ingresso, que inclui abadá, copo do evento, pulseira personalizada e brinde.

Quando: sábado, 27, às 13 horas



sábado, 27, às 13 horas Onde: rua Paulino Nogueira, 69 - Benfica

rua Paulino Nogueira, 69 - Benfica Quanto: R$49,90; os ingressos são vendidos no Sympla



Colosso

Seguindo a programação do Pré-Carnaval, mais uma edição do Bloquinho de Verão acontece neste sábado, 27. Desta vez, Hugo & Guilherme, É o Tchan, Jonas Esticado e Tuca Fernandes são as atrações para animar a noite dos foliões. Os portões abrem às 15 horas, e são duas horas de cerveja e caipirinha liberadas ao público (das 15 às 17 horas).

Quando: sábado, 27, a partir das 15 horas



sábado, 27, a partir das 15 horas Onde: Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, S/N - Edson Queiroz

Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, S/N - Edson Queiroz Quanto: R$300 (inteira) e R$ 150 (meia): as vendas acontecem no site EFolia e na Loja do Verão, no Shopping Rio Mar Fortaleza



Arena Iracema

Samba do Gera, na Arena Iracema, traz o pagode e samba para o Pré-Carnaval de Fortaleza neste sábado. Dipas, Theresa Rachel, Gabi Nunes e Brasa são os nomes que trarão os ritmos para a noite. Além deles, a festa também será animada pelos DJs Dino e Gabilônia. O evento terá duas horas de caipirinha liberadas, das 16 às 18 horas.

Quando: sábado, 27, das 16 às 22 horas



sábado, 27, das 16 às 22 horas Onde: avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro

avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro Quanto: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia); os ingressos são vendidos via Sympla



The Lights

Prometendo ser o after do Pré-Carnaval, a festa Bota Tudo volta para o The Lights Bar trazendo como atrações os DJs JB Benfica, Cleytinho e Adrian Brasil. Alguns ingressos promocionais serão liberados para a festa, anunciados pelo perfil do evento no Instagram.

Quando: sábado, 27, às 22 horas



sábado, 27, às 22 horas Onde: avenida da Universidade, 2322 - Benfica

avenida da Universidade, 2322 - Benfica Quanto: o evento ainda não informou o valor dos ingressos



Areninha do Tigrão

A festa carnavalesca chega na Areninha do Tigrão, do bairro Rodolfo Teófilo, com a banda Alfazemas neste sábado, 27. O “Dia de Folia na Areninha” está marcado para acontecer a partir das 20 horas para o público.

Quando: sábado, 27, às 20 horas



sábado, 27, às 20 horas Onde: rua Cândido Jucá, 419 - Rodolfo Teófilo

rua Cândido Jucá, 419 - Rodolfo Teófilo Gratuito

Shopping Benfica

Atração garantida no Pré-Carnaval de Fortaleza, a banda Os Transacionais se apresentam neste sábado, 27, na área externa do shopping Benfica, no Benfolia.

Quando: sábado, 27, às 17 horas



sábado, 27, às 17 horas Onde: avenida Carapinima, 2200 - Benfica

avenida Carapinima, 2200 - Benfica Gratuito

Programação Pré-Carnaval do domingo, 28

Benfica



12h30 às 20 horas: Jord Guedes, As Ritas e convidados; Gabriel Vasconcelos, Caravana Cultural, Bloco de Ladinho é Mais Gostoso, Renato Black e Banda, e DJ Thalu



Jord Guedes, As Ritas e convidados; Gabriel Vasconcelos, Caravana Cultural, Bloco de Ladinho é Mais Gostoso, Renato Black e Banda, e DJ Thalu Onde: Praça da Gentilândia (avenida Treze de Maio, S/N - Benfica)

Parque Raquel de Queiroz

16 às 20 horas: Tia Samila e Banda Pacote de Biscoito

Tia Samila e Banda Pacote de Biscoito Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy

Passeio Público

9 às 12 horas: Banda Dragaxé Raiz do Poço e Lu Nunes e Banda

Banda Dragaxé Raiz do Poço e Lu Nunes e Banda Onde: Praça dos Mártires - Centro

Meu Bloco é Neon

Meu Bloco é Neon leva para a tarde do domingo, 28, a folia do Pré-Carnaval para as ruas do Centro de Fortaleza. O evento acontece de forma gratuita.

Quando: domingo, 28, a partir das 15 horas



domingo, 28, a partir das 15 horas Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)

Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro) Gratuito



Quadra Unidos da Cachorra

A Quadra da Unidos da Cachorra foi reservada para receber a folia do Baile Libre de Verão, do Moto Libre Bar, neste domingo, 28. Para compor as atrações dessa festa de Pré-Carnaval, o evento terá Mesura + Jr. Brown, Piracema + Rau Rocha, e Superbanda.

Quando: domingo, 28, às 15h30min



domingo, 28, às 15h30min Onde: avenida Almirante Barroso, 521 - Praia de Iracema

avenida Almirante Barroso, 521 - Praia de Iracema Quanto: R$ 25; os ingressos são vendidos via Sympla



Shopping Rio Mar Fortaleza

O Pré-Carnaval do Shopping Rio Mar Fortaleza vem para mais um domingo de folia, trazendo o retorno da Superbanda para a noite que acontece no estacionamento Lagoa.