Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Divulgação Cainã Cavalcante, violonista cearense

O violonista, compositor e arranjador Cainã Cavalcante realiza show no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) nesta quinta-feira, 25. Um dos principais nomes da música cearense contemporânea, ele já faz parcerias com nomes como Belchior, Fagner, Amelinha, Jorge Vercillo, Ney Matogrosso e Mestrinho. O primeiro disco do instrumentista foi "Morador do Mato".

Quando: quinta-feira, 25, às 19 horas

CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito

Vidas Passadas

Um dos indicados à categoria de Melhor Filme no Oscar 2024, o filme "Vidas Passadas" estreia em cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 25. Produzido pela A24, o longa-metragem apresenta Nora e Hae Sung, dois amigos de infância profundamente conectados que se separam depois que a família de Nora decide sair da Coreia do Sul. Vinte anos depois, eles se reencontram em Nova York para uma semana fatídica enquanto confrontam noções de destino, amor e as escolhas que fazem uma vida.

Quando e onde: Ingresso.com

Griselda

Entrou no catálogo da Netflix nesta quinta-feira, 25, a minissérie "Griselda", protagonizada por Sofía Vergara. Dos mesmos criadores de "Narcos" e "Narcos: México", a produção narra a história de Griselda Blanco, colombiana responsável pela criação de um dos cartéis mais lucrativos da história. A obra recria o clima da Miami dos anos 1970 e 1980 e mostra como a narcotraficante era temida, mas ao mesmo tempo conseguia transitar por seus negócios e vida familiar.

Onde: Netflix

Mostra

O Cinema do Dragão promove a "Mostra Retroexpectativa" nesta quinta-feira, 25. Serão exibidos os filmes "Retratos Fantasmas", "Estranho Caminho" (seguido de debate com o diretor), "Oppenheimer" e "Môa, Raiz Afro Mãe".

Quando: a partir desta quinta-feira, 25, às 14 horas

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas no Ingresso.com e na bilheteria

R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas no Ingresso.com e na bilheteria Programação completa: dragaodomar.org.br

Mução

O comediante Mução fará show no Theatro Via Sul nesta sexta-feira, 26. Ele alcançou o público nacional com piadas, causos, frases de efeito e pegadinhas. Ele lança "O Rei da Fulerage", seu novo projeto no teatro. A noite também terá Renan da Resenha como atração.