Áries 21/03 a 20/04 A Lua Cheia tende a lhe impulsionar na busca por prazeres e na interação social, rendendo a vida mais divertida, mas é preciso não ficar isenta de desafios. Procure ter senso de limite e cultivar cautela nos gastos financeiros e na exposição da imagem.

Touro 21/04 a 20/05 Busque compartilhar tarefas com o entorno imediato torna o momento mais prazeroso. A vida doméstica pode lhe envolver nesse momento de Lua Cheia, demandando senso de prioridade, a fim de que suas vivências sejam satisfatórias e não gere problemas.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Tente se organizar mentalmente. Com a Lua Cheia, uma profusão de ideias pode emergir, dando-lhe impulso para interagir com o entorno imediato. Isso pede senso de conveniência, a fim de que as interações não caiam na superficialidade ou se tornem cansativas.

Câncer 21/06 a 22/07 Sua postura tende a ganhar praticidade nesse momento de Lua Cheia, o que lhe faz encarar as tarefas com desenvoltura e o desejo de fazer acontecer. Mas é importante definir estratégias de atuação e definir um limite para os gastos.

Leão 23/07 a 22/08 Convém evitar radicalismos. Suas ambições podem ganhar corpo com a Lua Cheia em seu signo, mas busque definir uma linha precisa de atuação, pois o momento astrológico tende a lhe confrontar com contradições por conta do forte apelo emotivo envolvido do período.

Virgem 23/08 a 22/09 Tente encarar os fatos de maneira objetiva e definir um plano de ação. Suas insatisfações tendem a ganhar corpo nesse momento de Lua Cheia, mas é preciso não deixar que se tornem protagonistas e prejudiquem sua capacidade de enfrentamento dos desafios.

Libra 23/09 a 22/10 Procure filtrar seus contatos para aliviar a pressão e elevar a qualidade das experiências. As interações com a coletividade tendem a se mostrar estimulantes, embora permeadas de conflitos, pedindo mais habilidade para lidar com os humores do entorno imediato.

Escorpião 23/10 a 21/11 É importante se articular de forma diplomática com as pessoas do entorno, facilitando a interlocução. O fluxo de trabalho tende a se intensificar nessa Lua Cheia, o que pede senso de prioridade e capacidade de planejamento para que as ações sigam seu rumo.

Sagitário 22/11 a 21/12 Um forte idealismo pode lhe ajudar a sair da zona de conforto e trilhar caminhos de expansão para sua vida. Contudo, sem objetivos precisos e um plano estratégico tende a lhe fazer correr o risco de se perder em suas buscas, conforme alerta a tensão promovida por Sol, Júpiter e Urano.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Busque cultivar serenidade e autocontrole emotivo. Seus instintos podem aflorar com intensidade nessa Lua Cheia, o que lhe leva a se precipitar do ponto de vista das relações humanas e da gestão patrimonial, o que torna você uma pessoa de difícil convívio e sem freios.

Aquário 21/01 a 18/02 Tente encarar as diferenças sob outra perspectiva, buscando equilibrar as forças. A Lua Cheia no setor de relacionamentos tende a evidenciar um momento desafiador para as parcerias, em que os contrastes podem ficar evidentes e os humores voláteis.