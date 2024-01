Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 26 de janeiro (26/01)

Foto: Divulgação/Secult-CE Ceará da Paixão abre inscrições até 30 de janeiro

Estão abertas as inscrições para o XVIII Edital Ceará da Paixão, ação de Patrimônio Cultural para o fomento de bens, produtos e serviços relacionados às manifestações populares referentes aos Ciclo da Semana Santa. O edital prevê o valor total de R$ 1.092.821,70 e propõe beneficiar 60 projetos. As inscrições para o edital são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente online pelo site "Mapa Cultural do Ceará" até às 23h59 do dia 30 de janeiro.

Inscrições e mais infos: editais.cultura.ce.gov.br

Patifaria

A Estação das Artes promove a folia nesta sexta-feira, 26, com a festa Patifaria. O projeto promove encontros de projetos discotecários desde 2017 com mistura de ritmos latinos. Esta edição conta com a participação especial de Bloco Glitter e Vanessa, A Cantora.

Quando: sexta-feira, 26, das 17h às 22 horas

sexta-feira, 26, das 17h às 22 horas Onde: Estação das Artes (rua Dr João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (rua Dr João Moreira, 540 - Centro) Gratuito

Crônicas e Causos

O Cantinho do Frango apresenta programação literária durante a semana. Nesta sexta-feira, 24, o comentarista Wilton Bezerra fará noite de autógrafos no lançamento do terceiro volume do livro "Crônicas e Causos" (R$ 50). O título reúne crônicas escritas para jornais e redes sociais. No mesmo dia, às 19 horas, o cantor e compositor Paulo Façanha faz show acompanhado do percussionista Hoto Júnior.

Quando: sexta-feira, 26, a partir das 18 horas

sexta-feira, 26, a partir das 18 horas Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota) Quanto: couvert por R$ 25

David Coelho

A nova turnê do cantor David Coelho chega a Fortaleza com o show "Pra Falar de Amor". O evento, que acontece no Teatro Brasil Tropical, tem proposta intimista e propõe uma atmosfera sentimental. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Quando: sexta-feira, 26, às 20 horas

sexta-feira, 26, às 20 horas Onde: Teatro Brasil Tropical (av. da Abolição, 2323 - Meireles)

Teatro Brasil Tropical (av. da Abolição, 2323 - Meireles) Quanto: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)

Sana

A programação do Sana 2024 começa nesta sexta-feira, 26, com as seguintes atrações: Guilherme Infante, Gordox, Muca Muriçoca, Player Tauz e VG Beats. Considerado o maior evento geek do Nordeste, o Sana traz uma nova edição com palco especial para cosplays. As ações seguem até domingo, 28, com nomes como Carol Valença, Glauco Marques e Adrian Tatini

Quando: sexta-feira, 26, das 12h às 20 horas

sexta-feira, 26, das 12h às 20 horas Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 45

a partir de R$ 45 Ingressos e mais infos: portalsana.com.br

Cuca Pici

O Cuca Pici recebe o espetáculo "Amódio: Somos Todos Iguais", do Grupo de Bailarinos de Cristo Amor e Doação (BCAD). Com direção geral de Janne Ruth e direção artística de Alex Silva, a montagem aborda a relação entre amor e ódio. A produção é resultado de três projetos executados em 2023. A apresentação contará com vídeos legendados e interpretação em libras pelo professor Felipe Soares.

Quando: sexta-feira, 26, às 19 horas

sexta-feira, 26, às 19 horas Onde: Cuca Pici (rua Cel. Matos Dourado, 1499 - Pici)

Cuca Pici (rua Cel. Matos Dourado, 1499 - Pici) Gratuito

Mais infos: @grupobcad

