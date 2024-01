Parte da história da televisão brasileira poderá ser assistida em Fortaleza neste domingo, 28, com a chegada da comédia musical "Silvio Santos Vem Aí!". A vida pessoal e profissional do apresentador que fez história com humor ácido e aproximação com a plateia será contada desde a infância até a consolidação na emissora SBT.

A narrativa caminha entre fatos reais e devaneios do empresário Abravanel, que inicia a montagem a caminho de uma cirurgia devido a um tumor na garganta. Por causa da anestesia que toma na preparação, suas memórias se misturam com delírios que nunca aconteceram.

"A gente foi brincando muito com o tempo e fazendo o Silvio viver dentro dos programas dele", explica a roteirista Marília Toledo. Todos os quadros marcantes apresentados por ele serão revividos no espetáculo. E, para ilustrar esses momentos, personalidades icônicos serão representadas na narrativa, como Gugu Liberato e Hebe.

O ator Velson D'Souza, que dará vida a Silvio Santos no espetáculo, conta que já era conhecido por fazer imitações da voz do apresentador antes da produção. Ao assumir o papel, suas próprias memórias com a família Abravanel e os trabalhos anteriores no SBT foram fundamentais para fazer o refinamento do personagem.

"Eu tentei, ao longo dos anos com esse espetáculo, tentar entender como ele (Silvio) pensa rápido", explica. O protagonista ainda fala da valorização que dá à pessoa que representa em cena. "Ele tem um peso gigantesco na história da televisão e na história de muitas pessoas", complementa o ator.

Por ser uma personalidade popular principalmente em décadas anteriores, o espetáculo tem atingido majoritariamente o interesse de um público maduro. "Obviamente quem conheceu e viveu essas fases do Silvio Santos e do SBT aproveita muito mais porque tudo aquilo ali é uma memória muita nostálgica. Mas quem não conhece a história acaba rindo e se divertindo porque os atores são muito bons. Vira um relato histórico de uma fase muito importante do País", finaliza Marília.

Sílvio Santos Vem Aí!

Quando: domingo, 28, às 15 horas e às 20 horas

domingo, 28, às 15 horas e às 20 horas Onde: Teatro Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500)

Teatro Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500) Quanto: a partir de R$ 75

a partir de R$ 75 Mais informações: bilheteria física do Teatro Riomar Fortaleza e no site Uhuu

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp