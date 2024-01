Áries 21/03 a 20/04 Busque valorizar ações criativas e sustentáveis. Urano sai da retrogradação, mas é importante manter cautela na gestão financeira, evitando gastos excessivos na fruição social para atender às demandas do dia a dia, conforme alerta a tensão com a Lua.

Touro 21/04 a 20/05 Convém exercitar suas aptidões. Urano volta a ficar em movimento direto em seu signo, o que dinamiza o pensamento frente aos seus objetivos. No entanto, a tensão com a Lua pode evidenciar a importância de afinar as ações com a vida familiar.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O fim da retrogradação de Urano pode destravar alguns bloqueios que lhe impedem de seguir adiante em seus projetos. Contudo, a tensão com a Lua pode pedir senso de conveniência no processo decisório. Procure dar valor à fruição de prazeres íntimos.

Câncer 21/06 a 22/07 Procure valorizar suas redes e promover um prazeroso intercâmbio de ideias. Urano sai da retrogradação e pode dinamizar seu olhar frente às amizades, o que favorece a retomada de projetos no meio social. Entretanto, a tensão com a Lua tende a pedir cautela nos gastos.

Leão 23/07 a 22/08 Busque usar a criatividade para dinamizar recursos. Urano retoma o movimento direto na área profissional, podendo aflorar suas ambições na carreira e lhe deixar proativa na gestão do dia a dia. Contudo, a tensão com a Lua tende a alertar para que a ansiedade não gera equívocos.

Virgem 23/08 a 22/09 É importante se permitir usufruir de prazeres culturais. Com Urano saindo da retrogradação, a tendência é que você se sinta mais confiante na defesa de seus valores e ambições. Mas busque evitar manifestações efusivas que acabem alimentando conflitos interpessoais.

Libra 23/09 a 22/10 O lar pode lhe proporcionar prazeres. A autoconfiança tende a receber estímulos extras com Urano saindo da retrogradação no setor íntimo, de modo que suas ações ficam espontâneas. Contudo, a tensão com a Lua demanda cuidado com os sentimentos alheios.

Escorpião 23/10 a 21/11 Procure valorizar lazeres culturais em grupo. As parcerias podem se dinamizar com Urano saindo da retrogradação, o que lhe motiva a se engajar em projetos coletivos. Mas a tensão lunar tende a indicar a necessidade de zelar por sua autonomia nos relacionamentos.

Sagitário 22/11 a 21/12 Suas habilidades criativas tendem a ganhar força. O dia a dia pode ficar mais dinâmico com Urano saindo da retrogradação, o que lhe faz promover mudanças, mas é preciso evitar agir sem o amadurecimento necessário e o consenso do entorno, devido à tensão com a Lua.

Capricórnio 22/12 a 20/01 É importante valorizar lazeres que promovam a paz interior. Seu potencial criativo tende a tomar impulso com Urano saindo da retrogradação, levando-lhe a buscar experiências em que possa exercitar suas aptidões. Contudo, a tensão lunar pode pedir controle financeiro.

Aquário 21/01 a 18/02 Prazeres íntimos podem nutrir a cumplicidade nas relações. Urano fora da retrogradação tende a motivar mudanças, o que acaba lhe tirando da monotonia e modernizando o ambiente doméstico, mas é preciso evite agir sem o consenso do entorno imediato.