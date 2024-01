Lagum celebra sucessos em show em Fortaleza neste sábado, 27

Foto: BRENO GALTIER/ Divulgação Banda mineira Lagum é conhecida por músicas como "Deixa" e "Oi"

Na última vez em que esteve em Fortaleza, a banda mineira de pop/rock Lagum havia lançado há poucos meses o quarto álbum de estúdio. Trabalho mais intimista do grupo, “Depois do Fim” guinava para um lado mais introspectivo e diferente da leveza observada nos discos anteriores. Era também o primeiro álbum sem o baterista Tio Wilson, falecido em 2020.

A apresentação no Festival Zepelim, em agosto de 2023, era mais voltada, então, ao repertório do disco. Entretanto, é possível dizer que serviu como uma prévia do show que acontecerá em Fortaleza depois de cinco meses. Neste sábado, 27, o Lagum sobe ao palco do Complexo Armazém com a turnê “Lagum Ao Vivo”.

O repertório reúne os maiores sucessos do Lagum - como “Oi”, “Deixa”, “Ninguém Me Ensinou”, “Bem Melhor” e “Musa do inverno” - e canções do disco lançado em 2023. O show está previsto para começar às 21 horas e os ingressos estão à venda no site Ingresso Digital por R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia).

Formada em 2014 por Pedro Calais (vocal), Otávio Cardoso (guitarra), Jorge Borges (guitarra) e Chico Jardim (baixista), a banda tem legião de fãs e trajetória de sucesso. Ela chegou a ser indicada ao Grammy Latino em 2022 pelo álbum “Memórias (De Onde Eu Nunca Fui)”, concorrendo na categoria “Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa”.

Com “Depois do Fim”, o Lagum foi indicado ao Grammy Latino em 2023 na categoria “Melhor Engenharia de Som”. Para Pedro Calais, o disco representa “uma leve virada no volante para uma nova sonoridade”, com experimentações de processos mais digitais para as músicas. “Esse álbum tem uma estética sonora que mostra um novo caminho. Estamos trilhando na nossa carreira novas possibilidades de fazer música”, afirma em entrevista ao Vida&Arte.

Ele acrescenta: “O álbum é bem intenso, profundo e até triste às vezes. Claro que tem músicas para cima, mas quando ouço sinto uma densidade maior do que nos nossos outros trabalhos”, aponta. Em dezembro, o Lagum lançou seu primeiro álbum ao vivo com gravação de show feito em São Paulo. O registro tenta levar ao público a energia dos shows.

Em Fortaleza, a promessa é de novidades. “Sempre gostamos de voltar com algo novo. No show do Zepelim, tivemos a proposta de trazer músicas reconhecidas pela galera e, pelo tempo de show, acabamos deixando algumas de fora. Nessa nova apresentação há músicas que os fãs estavam pedindo e que haviam ficado de fora. O show tenta condensar as canções mais famosas - sem esquecer, é claro, do ‘Depois do Fim’ -, mas também abraçar a carreira toda”, revela o guitarrista Jorge Borges.

Um dos destaques dos shows do Lagum é a forma como o quarteto apresenta ao vivo suas canções. A ideia é se diferenciar das versões de estúdio, levando ainda mais energia ao público. “Desde que começamos temos uma pegada muito energética e ela acaba indo para o palco de forma natural. Queremos botar a galera ‘para cima’, gostamos de criar refrões para ter uma troca com a plateia. Acho que é o ápice quando essa energia acontece”, analisa o baixista Chico Jardim.

Em 2024, a banda completa uma década de estrada. Entre conquistas como indicação ao Grammy Latino, Prêmio Multishow e fãs fiéis ao longo desses anos, um dos principais aspectos ressaltados por Jorge Borges é a manutenção de uma iniciativa que ultrapassa o lado profissional.

“Às vezes, o tempo passa de uma maneira diferente. Quando vimos que conseguimos manter um projeto que não é só profissional, mas muito pessoal também, por envolver alinhamento de expectativas, sonhos e criatividade de quatro pessoas, é muito mais do que gratificante. Sabemos o quanto isso é importante e o quanto representa para a galera. Daqui a pouco são duas, três, quatro décadas. Estamos no presente olhando para o passado e também para projetos futuros”, enfatiza o guitarrista.

Um desses projetos, aliás, está perto de estrear. Em 11 de fevereiro, o Lagum lança em Belo Horizonte (MG) seu primeiro bloco de Carnaval. A festa terá mais de 50 artistas performando na bateria e celebrará a trajetória do grupo, que estará em cima de um trio elétrico. As canções serão interpretadas em versões carnavalescas.

“Como artistas da música, sempre ficamos de fora do Carnaval, apenas íamos para curtir. Era até bom, porque dava uma pausa na agenda e dava para se divertir, mas nossa música em si era algo que ficava um pouco de fora. Nós sempre brincamos que um dia faríamos um bloco, até ensaiamos esse ‘bloco imaginário’ brincando com a boca como seriam as baterias. Neste ano, reunimos nossas energias para fazer acontecer de verdade”, conta Pedro Calais.

Em meio a tanta vibração, celebrações e novidades, o que o público poderá esperar para o show de Fortaleza? Para além de mais tempo em relação à apresentação no Zepelim, Chico logo garante: não faltará energia. Será, claro, uma experiência de comemoração da trajetória de dez anos do Lagum.

“Vai ser um show energético para caramba, todo mundo vai sair pingando de suor. Estamos chegando com uma energia gigantesca, com muito amor e carinho para deixar tudo no palco. Não vai voltar nada para Belo Horizonte”, adianta.



Lagum em Fortaleza

Quando: sábado, 27; abertura dos portões às 19 horas e início do evento às 21 horas

Onde: Complexo Armazém (av. Antônio Justa, 444 - Centro)

Quanto: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia); vendas no site Ingresso Digital

