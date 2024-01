Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 27 de janeiro (27/01)

Foto: Reprodução/X Com mais uma edição agendada para o fim de janeiro no Centro de Eventos do Ceará, Sana 2024 recebe a banda CPM 22 com expectativa de grande movimentação do público

A banda de punk rock CPM 22 é uma das atrações da programação do Sana 2024. O grupo retorna a Fortaleza para apresentar sucessos de sua carreira como "Um Minuto Para o Fim do Mundo", "Dias Atrás", "Não Sei Viver Sem Ter Você" e "Tarde de Outubro". A banda também esteve no Palco Mundo do Rock In Rio em 2022.

Quando: sábado, 27, às 20 horas

sábado, 27, às 20 horas Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 55; vendas pelo site Sympla

a partir de R$ 55; vendas pelo site Sympla Classificação: 16 anos

Praia da Música

O Projeto Praia da Música Cearense passa pela praia Barrinha de Baixo, em Acaraú, neste sábado, 27. A festa será ao som do grupo Caravana Cultural, com ritmos que passam pelo Maracatu de baque virado, Afoxé, Tambor de Crioula, Coco e Sambas. A programação também terá apresentações da DJ Indgri, Capoeira Contra Mestre Barruada, No Angels e To Chico.

Quando: sábado, 27, a partir das 16 horas

sábado, 27, a partir das 16 horas Onde: Praia de Barrinho de Baixo, em Acaraú

Praia de Barrinho de Baixo, em Acaraú Gratuito



Pré-Carnaval Infantil

Neste sábado, 27, há programação de Pré-Carnaval Infantil em shoppings de Fortaleza. O RioMar Fortaleza promove festa com música e entretenimento para a família, com Marciano Djow e a Banda BBK com hits infantis. Na Praça de Convivência do shopping Giga Mall, haverá Bloquinho do Giga com Ju Moura.

Quando: sábado, 27, das 17h às 20 horas (RioMar) e 18h às 19h30min (Giga Mall)

sábado, 27, das 17h às 20 horas (RioMar) e 18h às 19h30min (Giga Mall) Onde: RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) e Giga Mall (R. José Hipólito, 264 - Messejana)

RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) e Giga Mall (R. José Hipólito, 264 - Messejana) Gratuito



Teatro

O Grupo Paiaçús apresenta neste sábado, 27, a peça de teatro infantil "A Idade da Terra". A obra apresenta a história de artistas mambembes, sendo dois homens e um menino, que estão procurando o macaco Ligeirinho. Ele faz parte dos shows e das peripécias do grupo, mas um dia se perdeu em uma caverna mágica e misteriosa. O enredo é embalado por teatro, música, aventura e brincadeiras.

Quando: sábado, 27, às 17 horas

sábado, 27, às 17 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas na bilheteria e no site Sympla

