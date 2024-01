Confira a programação cultural deste domingo, 28

Foto: Casa Barão de Camocim/divulgação Casa Barão de Camocim recebe exposição sobre Flávio Phebo

A Casa Barão de Camocim homenageia o figurinista Flávio Ary Barbosa Phebo com a exposição "Flávio Phebo - A trajetória do figurinista e cenógrafo pelo grupo teatral Comédia Cearense". Com curadoria do ator e diretor teatral Hiroldo Serra, a mostra reúne croquis, cenários, figurinos e vídeos do acervo de peças originais. A exposição segue com visitação até 9 de março.

Quando: terça a sexta-feira, das 10 às 17 horas; sábado, das 10 às 16 horas

Onde: Casa Barão de Camocim (rua General Sampaio, 1632 - Centro)

Gratuito





Terra de Gigantes

Neste domingo, 28, acontece a última sessão da produção "Arte nas Estrelas: Terra de Gigantes". O projeto, desenvolvido em parceria entre a produtora Invisíveis Produções e o Planetário Rubens de Azevedo, une a arte contemporânea e a divulgação científica. O acesso é gratuito e livre ao público mediante retirada de ingresso 1 horas antes na bilheteria do Planetário.

Quando: domingo, 28, às 15 horas

Onde: Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito

Pré na Ladeira

O Moto Libre Bar, na Praia de Iracema, disponibiliza ingressos para a primeira edição do Baile Libre de Verão. O evento será realizado na Quadra do bloco Unidos da Cachorra. As atrações musicais da festa são Pira, Mesura, Jr. Brown, Rau e Superbanda, com seu repertório eclético que vai do rock ao axé, passando pelo pop.

Quando: domingo, 28, às 15h30min

Onde: Quadra da Unidos da Cachorra (av. Almirante Barroso, 521 - Praia de Iracema)

Quanto: a partir de R$ 25

Ingressos disponíveis no Sympla

Queer Eye

A oitava temporada do reality show "Queer Eye" já está disponível na plataforma de streaming Netflix. Criado por David Collins, o programa oferece transformações com o grupo do 5 Fabs (formado por Antoni Porowski, Bobby Berk, Karamo Brown, Jonathan Van Ness e Tan France). O novo momento será ambientado na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. A série também foi renovada para a nona temporada, que deve estrear em 2025.

Onde assistir: Netflix

Festival Sundance

O Canal Brasil exibe maratona de filmes indicados ou premiados no Festival Sundance, maior festival de cinema independente dos Estados Unidos. Entre os escolhidos, estão os longas "Central do Brasil" (1996), "Que Horas Ela Volta?" (2015), "Benzinho" (2018), "Uma Paciência Selvagem Me Trouxe Até Aqui" (2022), "O Invasor" (2002) e "Marte Um" (2022).

Quando: domingo, 28, a partir das 16h50min

Onde assistir: Canal Brasil