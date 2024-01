Era um jovem cristão, notável pelo espírito de mortificação e generosidade que tinha com pobres e necessitados. Aos 30 anos, foi chamado a governar a Igreja de Perúgia, Itália, e cumpriu todas as obrigações episcopais como um pastor zeloso. Enfrentou, por muito tempo, a perseguição de Marco Aurélio, imperador romano. Foi preso, pela primeira vez, após ter se recusado a adorar os ídolos. Preso em termas aquecidas a temperaturas altíssimas, Constâncio saiu ileso do martírio. Ao ser preso, acabou por converter os guardas e foi liberto. Sob uma nova acusação, foi condenado a caminhar sobre o carvão em brasa, sem fazê-lo renegar a fé. Foi liberto, mas, preso pela terceira vez, foi decapitado. A primeira catedral de Perúgia foi construída no lugar de sua sepultura.