Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 30 de janeiro (30/01)

Foto: Caixa Cultural Fortaleza/divulgação Exposição "Carolinas" entra na última semana de visitação

A exposição "Carolinas" entra na última semana de visitação, com encerramento previsto para o dia 4 de fevereiro. A mostra é uma homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus e conta com acervo composto por registros escritos, fotografias, composições musicais e capas de livros. Com curadoria de Rafaella Fernandez e Nicole Machado, a exposição também reúne trabalhos de artistas negras cearenses influenciadas por Carolina de Jesus, a exemplo de Alexia Ferreira, Aline Furtado, Dhiovana Barroso, Dinha Ribeiro, Francisca Oliveira, Sarah Forte, Renata Felinto e Pretarau. - Sarau das Pretas.

Quando: até 4 de fevereiro; de terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingo e feriados, das 10h às 19 horas

até 4 de fevereiro; de terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingo e feriados, das 10h às 19 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito

Nascar

A plataforma de streaming Netflix estreia o documentário "Nascar: Velocidade Máxima" nesta terça-feira, 30. A série documental é composta por cinco episódios de 45 minutos e segue o percurso de 16 pilotos na disputa do título. Alguns dos destaques da série são Ryan Blaney, Denny Hamlin, William Byron e Tyler Reddick. "Nasca: Velocidade Máxima" aborda a jornada de cada um destes profissionais, além dos bastidores da competição.

Onde assistir: Netflix

Itaú Cultural

O Dia Nacional do Quadrinho é comemorado nesta terça-feira, 30, e é destaque na programação do Itaú Cultural. A plataforma integra no catálogo o filme cearense "Histórias das HQs no Ceará" (2017), de Roberto Santos. O título faz uma viagem pelo universo das histórias em quadrinhos, contextualizando a produção das HQs cearenses dentro do cenário brasileiro. O dia também traz a exibição de "A Guerra dos Gibis" (2012), de Thiago B. Mendonça e Rafael Martins. O longa, baseado em pesquisa do jornalista Gonçalo Júnior, foi o vencedor de prêmios nacionais e internacionais.

Quando: terça-feira, 30

terça-feira, 30 Onde assistir: www.itauculturalplay.com.br

Mestres da Cultura

O projeto "Mestres da cultura, janelas para a história da cultura cearense" encerra a primeira etapa de atividades nesta terça-feira, 30, com a iniciativa "Famílias Reunidas". A programação acontece em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com vivência com Mestre Palhaço Pimenta e Oficina de Palhaçaria com a Trupe Rebimboca.

Quando: terça-feira, 30, das 14 horas às 17 horas

terça-feira, 30, das 14 horas às 17 horas Onde: Projeto Famílias Reunidas (rua Alberto Ferreira, 564 - Jardim Iracema, Aquiraz)

Projeto Famílias Reunidas (rua Alberto Ferreira, 564 - Jardim Iracema, Aquiraz) Gratuito

Especial Arqueiros

Nesta terça-feira, 30, o Megapix exibe a reprise do especial "Arqueiros Megapix". A programação começa com "O Escorpião Rei" (2002), primeiro filme da carreira de Dwayne 'The Rock' Johnson. A sequência continua com "Robin Hood: A Origem" (2018), estrelado por Taron Egerton e Jamie Foxx. Por fim, a mostra encerra com "A Grande Muralha" (2016), no qual Matt Damon e Pedro Pascal atuam como dois mercenários que viram prisioneiros na China.

Quando: terça-feira, 30, a partir das 17h15min

terça-feira, 30, a partir das 17h15min Onde assistir: Megapix

