Rodger Rogério presenteia e é presenteado em show emocionante

É uma tarefa desafiadora dizer com precisão quantos “Rodgers” existem em um. Físico, ator, cantor, compositor, parceiro, mestre, cearense, pai, avô, bisavô e tantas outras adjetivações surgem na tentativa de caracterizar um artista que ao longo de sua carreira demonstrou ser múltiplo na arte de atravessar o tempo.

De maneiras particulares, todos esses “lados” foram contemplados em uma noite de homenagens na qual o tempo foi o elo condutor de uma jornada de emoções em que público e artista foram presenteados simultaneamente. Com músicos afiados, repertório diverso e surpresas, a sensação final foi de um legado reverenciado à altura exigida.

No último domingo, 28, o show “Rodger Rogério 80 anos” reuniu no palco do Cineteatro São Luiz e na plateia diferentes gerações para celebrar o legado de um dos mestres do “Pessoal do Ceará”. Mesmo que afirmasse “não merecer” as homenagens da noite, Rodger Rogério teve a oportunidade de perceber como trilhou uma trajetória importante - e apreciada - na música cearense.



A diversidade de homenagens não nega. Antes de sua subida ao palco, um texto entoado pelo dramaturgo Ricardo Guilherme foi apresentado junto a um vídeo que mostrava shows e trabalhos de Rodger enquanto ator. Houve também o lançamento do livro-disco “Cinema Carruagem”, pela editora Radiadora, cuja capa tem uma foto do cantor com a língua para fora, lembrando Albert Einstein.

Após o vídeo, Rodger Rogério caminhou pelo palco para iniciar a apresentação do show. Músicos a postos, foi ovacionado, como era de se esperar - mas, para ele, parecia ser sempre uma “surpresa”, tamanha era a gratidão que expressava com o rosto e com a voz. Esta, por sinal, capaz de preencher o Cineteatro São Luiz com destaque e imponência.

Repertório com destaques e inéditas

No palco, cantou músicas como “Chão Sagrado”, “Bye-Bye Baião” e “Ponta do Lápis”, exaltou parceiros de composição, como Dedé Evangelista, Clodo Ferreira e Augusto Pontes e relembrou curiosidades da carreira, como quando produziu com Belchior composições semanais para o programa “Proposta”, da TV Cultura, na década de 1970.

Para além do impacto da voz do protagonista, vale ressaltar a sintonia do artista com a banda que o acompanhou. Afiadíssimos, Rogério Franco (violão), Robson Gomes (teclado e acordeon), Anfrísio Rocha (guitarra), Paulinho Santos (bateria), Jorge Doudement (saxofone tenor), Barney Oliver (trombone), Alex Moreira (trompete) e Luciano Franco (contrabaixo e direção musical) abrilhantaram ainda mais as canções com arranjos memoráveis.

Rodger revisitou a carreira, mas também apresentou inéditas, como o xote “Bom Dizer”, com Luciano Franco, e demonstrou a versatilidade do repertório. Ele também apresentou músicas recentes, como “Pedra Fundamental”, dueto com Vitoriano e resultado do disco "Instante Zero ou o Primeiro Sinal Luminoso", lançado pela dupla em 2023.

Em família e com surpresas

A noite ganhou ainda mais cargas de emoção quando subiram ao palco Pedro Rogério e Rami Rogério, filhos do mestre, para apresentar faixas como “Flutua Terra”, “Uma Canção a Mais” e “Balão da Baía”. Antes, ele também já havia sido acompanhado nos vocais pela esposa, Vânia Rogério, pelas filhas, Mayra e Flavinha, e pela neta Julia Fiore (também na percussão).

Na reta final, uma troca de quem surpreendeu quem. Rodger foi o primeiro, ao chamar ao palco Fausto Nilo para cantar “Retrato Marrom”. Na sequência, porém, foi a vez de Rogério ser surpreendido ao ver o público levantar cartazes com “La Laiá” e “Viva Rodger 80” em “Barco de Cristal”. Emocionado, era possível ver a alegria estampada em seu rosto.

Ao longo de mais de duas horas, Rodger Rogério e plateia tiveram uma amostra bonita e respeitosa de uma carreira de impacto na música cearense. No mesmo dia em que completou 80 anos, o vocalista foi presenteado e presenteou em 19 músicas. Um legado, então, eternizado da forma devida.



