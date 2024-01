Mesacast 'Pause' estreia no Youtube com apresentação de Clovis Holanda

Foto: Aurelio Alves Jornalista e colunista cultural Clóvis Holanda, em seu ensaio para o mesacast "Pause".

Do Carnaval aos tensionamentos políticos, sem deixar de lado tendências do mercado financeiro, pautas curiosas de comportamento e novidades da cultura e do entretenimento. Esses e outros temas presentes diariamente na coluna de Clóvis Holanda nas páginas do Vida&Arte vão ganhar agora destaque em uma nova plataforma: o YouTube do O POVO.

O jornalista estreia o mesacast “Pause” na próxima sexta-feira, 2, às 16 horas. O objetivo do programa semanal é agregar histórias de vida de personalidades que movimentam pautas de relevância social no Estado e no País.



O episódio de estreia do videocast tem como convidados especiais Jade Romero, vice-governadora do Estado do Ceará, e Marcelo Paz, CEO da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Fortaleza Esporte Clube. O casal de destaque na vida pública do Estado tratará de futebol, política, questões sociais e muito mais.



"Durante esses anos todos (de profissão), eu já passei por várias editorias aqui no O POVO. Uma marca do meu trabalho, que é uma marca da minha personalidade e que entendo que ‘é isso que me fez buscar o jornalismo’, é meu interesse pelas pessoas. Meu interesse jornalístico sobre elas. Eu gosto muito de conversar e entender as histórias das pessoas, sejam elas quais forem", compartilha o jornalista.



No O POVO desde 2005, Clóvis Holanda já perpassou diversos setores do jornal. Entrou como repórter de Política, passou pela edição da primeira página, seguiu para a editoria de Cultura e Entretenimento e, há mais de quatro anos, assina a coluna diária que carrega seu nome. Lá, conversa com seu leitor, seguindo um formato leve e autêntico, tal qual uma conversa descontraída com café, mas sem largar a mão da apuração e do rigor da prática jornalística.



Sobre estar estreando em uma plataforma audiovisual, o colunista reflete: “Eu sempre fui um jornalista de texto, né? Foi o texto que me levou para o jornalismo. E, realmente, essa coisa de usar minha imagem nunca foi algo que eu almejei. Não foi a ‘escola’ de onde eu vim.”



Em contraponto, ele prossegue: ”Ao mesmo tempo, durante esses anos todos, e principalmente nos últimos cinco anos, passei a ser mais convidado para falar, para apresentar prêmios, representar o jornal em eventos, e comecei a exercer meu ofício de uma forma falada, de uma forma visual, usando minha imagem.”



Ao refletir sobre o teor que almeja transmitir para o público do programa, o jornalista compartilha que seu objetivo é colaborar no processo informativo de cada um. Não ser apenas um videocast de entretenimento, mas uma referência em informação também.



“Há alguns anos eu escuto podcast todos os dias, e eu aprendi tanto com os podcasts, eu evolui tanto em tantos aspectos da minha vida, ouvindo entrevistas de pessoas interessantes de diversas áreas. Então, eu pretendo, como canal de voz, viabilizar um conteúdo que o público do ‘Pause’ aproveite para a própria vida, para o próprio entendimento deles, que eles possam crescer com isso e se divertir,” expressa.



O mesacast se integra à coluna do jornalista no Vida&Arte (publicada de segunda à sexta-feira e aos domingos), à participação de Clóvis na rádio O POVO CBN às quarta-feiras no O POVO no Rádio e ao perfil da Pause no Instagram.



"Nós, como jornalistas, temos que nos despir. Eu sei que é difícil, mas eu acho que nós somos um canal de informação, de passar o que as outras pessoas têm para dizer, de usar nossa técnica jornalística para extrair o melhor, e assim, o foco de tudo tem que ser a fonte, o entrevistado”, reflete. Clóvis conclui: “O meu esforço vai ser fazer as perguntas que as pessoas que se interessam por aquele personagem gostariam de fazer e de escutar.”



"Pause", mesacast com Clóvis Holanda

