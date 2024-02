Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: RioMar Fortaleza/Divulgação O RioMar Fortaleza recebe a partir desta quinta-feira, 1º, um laboratório itinerante com projeções cinematográficas

O RioMar Fortaleza recebe um laboratório itinerante com projeções cinematográficas. O projeto, intitulado Spacelab, promove uma imersão educativa, unindo diversão e estímulo da capacidade sensorial e cognitiva dos visitantes. Os visitantes são convidados a mergulhar no mundo do conhecimento.

Quando: a partir desta quinta-feira, 1º; funcionamento de segunda a sexta, das 14h30min às 21 horas; sábado, domingo e feriado, das 13h às 20 horas

Onde: Piso L2 do RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 30; vendas no site Ingresse.com e na bilheteria

Moisés Loureiro

O comediante cearense Moisés Loureiro apresenta no Teatro Dragão do Mar neste sábado, 3, o espetáculo "Não Vote em Mim". Criado em 2016, o trabalho compõe uma sátira da vida política cearense e aborda os eventos e personagens mais marcantes da corrida eleitoral do Ceará. O espetáculo é apresentado apenas em ano de eleições. Os ingressos estão à venda e há a modalidade de entrada social, na qual o espectador doa 1 kg de alimento não perecível.

Quando: sábado, 3, às 20 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 70 (inteira), R$ 35 (meia) e R$ 40 1kg de alimento não perecível (ingresso social); vendas na bilheteria e no Sympla Bileto





Grammy

A 66ª edição do Grammy Awards será transmitida ao vivo na TNT e na HBO Max neste domingo, 4. Maior evento de premiação da música internacional, o Grammy reúne destaques da área no último ano. O comediante Trevor Noah apresentará novamente a edição. Neste ano serão introduzidas três novas categorias: Melhor Performance Musical Africana, Melhor Álbum de Jazz Alternativo e Melhor Gravação de Dança Pop;

Quando: domingo, 4, a partir de 21h30min

Onde: TNT e HBO Max

Lançamento

O poeta Talles Azigon lança na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) nesta quinta-feira, 1º, o livro "O Coração da Pedra". A obra é impressa em risografia (técnica de impressão feita por meio da impressora Risograph) e é uma investigação poética sobre o mundo dos objetos. O escritor aborda o fascínio da presença do mundo inanimado. O livro pode ser adquirido por R$ 55.

Quando: quinta-feira, 1º, às 18h30min

Onde: Bece (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Entrada gratuita

Terror

Estreia em cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 1º, o filme de terror "O Mal Que Nos Habita". Na obra, dois irmãos encontram um cadáver mutilado perto de sua propriedade e se reúnem com os moradores locais para investigar o incidente. Eles descobrem que os acontecimentos estranhos na região estão sendo causados por um espírito que entrou em um homem que estava à espera dos procedimentos necessários para livrar seu corpo de um demônio.

Quando e onde: Ingresso.com

Trunqueiras

Estreia a temporada de apresentações de "Trunqueiras", realizada pela Afiá Coletiva. A obra se desenvolve a partir da figura da pombagira, entidade feminina comum nos terreiros de Umbanda e que valoriza o atrevimento enquanto estratégia de poder. O espetáculo busca levar uma experiência multissensorial.

Quando: quinta-feira, 1º, às 19h30min

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no site Sympla e na bilheteria

Maquinamário

O grupo Museu Escafandro de Novidades apresenta na Praça do Ferreira nesta quinta-feira, 1º, o espetáculo "Maquinamário - Barroco Sonho-Cidade Para um Descomunal Poeta". A obra tem encenação de Murillo Ramos e textos de Beto Menêis. O espetáculo homenageia, a partir da vida e obra do poeta Mário Gomes, a poesia, a cidade e a vida. É um trabalho no qual a atmosfera de

sonhos é suscitada.

Quando: quinta-feira, 1º, às 19 horas

Onde: Praça do Ferreira (entre as ruas Major Facundo e Floriano Peixoto - Centro)

Gratuito

