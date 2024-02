Guilherme Arantes faz show da turnê "Intimista" em Fortaleza

Foto: Márcia Gonzalez/ Divulgação Guilherme Arantes faz show em Fortaleza em 2024

O cantor e compositor Guilherme Arantes se apresenta no palco do Teatro RioMar Fortaleza no dia 7 de abril. O show integra sua nova turnê, intitulada “Intimista”, e promete ao público um olhar mais “intimista” sobre a carreira do músico, relembrando momentos inusitados e grandes sucessos de sua caminhada.

Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 80 e podem ser adquiridos no site Uhuu. Um dos maiores compositores do Brasil, Guilherme Arantes interpretará canções como “Cheia de Charme”, “Meu Mundo e Nada Mais”, “Lindo Balão Azul”, “Planeta Água”, “Um Dia Um Adeus” e outras faixas.

Guilherme Arantes teve músicas interpretadas por nomes como Elis Regina, Belchior e Caetano Veloso. O artista teve músicas incluídas em trilhas sonoras de mais de 25 telenovelas, como “Meu Mundo e Nada Mais”, de “Anjo Mau”, e o”O Lado Prático do Amor”, de “Renascer”.

Guilherme Arantes em Fortaleza

Quando: domingo, 7 de abril, às 20 horas

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 80; vendas no site Uhuu





