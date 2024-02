Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 2 de fevereiro (02/01)

Foto: Reprodução Filme "Elis & Tom, Só Tinha Que Ser Com Você" integra programação da 10ª Mostra Retroexpectativa, no Cinema do Dragão

O Cinema do Dragão segue com a agenda da 10ª Mostra Retroexpectativa e apresenta a última semana de programação inédita. Nesta sexta-feira, 2, destaque para a exibição do filme "Elis & Tom, Só Tinha Que Ser Com Você", de Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay. O longa-metragem mostra o

encontro dos dois artistas em Los Angeles.

Quando: sexta-feira, 2, às 14 horas

sexta-feira, 2, às 14 horas Onde: Sala 2 do Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Sala 2 do Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira)

R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira) Ingressos na bilheteria do equipamento e Ingresso.com

Tomada 2

Estreia nesta sexta-feira, 2, o podcast "Tomada 2". O projeto tem apresentação do jornalista Marcelo Hessel e do youtuber PH Santos. Com dois episódios semanais, o programa trará as principais notícias cinematográficas. O primeiro aborda a queda na popularidade dos filmes de super-heróis e o crescente interesse em filmes autorais.

Quando: sexta-feira, 2

sexta-feira, 2 Onde escutar: Amazon Music e Youtube

Inscrições

Estão abertas as inscrições para o 31º Festival de Cinema de Vitória, que acontece entre os dias 20 e 25 de julho. Interessados de todo o Brasil podem inscrever curtas e longas-metragens realizados a partir de 1º de janeiro de 2023, com máximo de dois filmes por realizador ou coletivo de realizadores.

Inscrições e mais infos: festivaldevitoria.com.br





Formação cultural

A BrutaFlor Arte e Intervenção abre inscrições para oficinas no mês de fevereiro, dentro do projeto "Ocupa BrutFlor". Entre as ações ofertadas está o curso "Bordado Livre, por onde começo". A iniciativa propõe o ensino acerca da história, dos materiais e dos pontos do bordado. As aulas de 26 de fevereiro e 1º de março.

Inscrições e mais infos: @brtflor

Programação musical

A Estação das Artes prepara programação musical diversa para o início de fevereiro. Nesta sexta-feira, 2, acontece a discotecagem em vinil da DJ Lua Magnética com o projeto Do Quilombo ao Soul. O projeto apresenta um recorte histórico de músicas feitas pelo povo negro e para o povo negro. Em seguida, o artista Dipas faz repertório de samba com o projeto "Batuque do Dipas" e participação de Theresa Rachel.

Quando: sexta-feira, 2, a partir das 17 horas

sexta-feira, 2, a partir das 17 horas Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito

