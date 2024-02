Áries 21/03 a 20/04 O recolhimento íntimo pode contribuir com os processos intuitivos, o autocuidado e a cura de feridas emocionais, considerando a Lua Minguante harmonizada a Netuno. Procure manter a moderação na interação social, evitando se expor de forma exagerada e gastar além do limite.

Touro 21/04 a 20/05 É importante fazer ajustes que mitiguem os contrastes. Sua postura tende a se mostrar mais empática e solidária, favorecendo os relacionamentos pessoais e contribuindo para afinar os interesses, já que a Lua Minguante segue harmonizada a Netuno.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Procure evitar remoer frustrações. Sua sensibilidade pode aflorar com a Lua Minguante harmonizada a Netuno, o que lhe faz captar as necessidades das pessoas do entorno e promover ações solidárias, enquanto extrai significados profundos das suas vivências.

Câncer 21/06 a 22/07 É importante ser criteriosa. A generosidade pode se revelar um ponto de força nas interações sociais com a Lua Minguante harmonizada a Netuno. Contudo, a tensão com Sol e Urano tende a pedir uma exposição prudente da imagem pessoal, buscando preservar sua intimidade.

Leão 23/07 a 22/08 Tente fazer acordos com relação ao compartilhamento das demandas, em vez de centralizá-las em torno de si. A Lua Minguante segue harmonizada a Netuno, podendo favorecer o recolhimento familiar e ações de autocuidado que ajudem você a se manter tranquila.

Virgem 23/08 a 22/09 Procure buscar equilíbrio entre trabalho e descanso. Sensibilidade e empatia podem aflorar em prol dos relacionamentos, o que lhe ajuda a entender as necessidades dos outros e promover sinergia emocional, pois a Lua Minguante segue harmonizada a Netuno.

Libra 23/09 a 22/10 A passagem da Lua Minguante pelo setor material pode sugerir um bom uso da intuição e da criatividade em prol dos aspectos práticos da vida, o que lhe permite fazer mudanças. Busque manter o bom senso nos gastos financeiros, sem deixar de lado o orçamento.

Escorpião 23/10 a 21/11 É importante conciliar seus interesses com os do entorno. O autocuidado e a fruição de prazeres seletos podem se mostrar oportunos com a Lua Minguante em seu signo e harmonizada a Netuno, o que lhe ajuda a nutrir a autoestima e a se manter tranquila perante à vida.

Sagitário 22/11 a 21/12 Tente se mostrar conciliadora e aprimorar a comunicação com as pessoas do entorno. Com a Lua Minguante na área de crise, o emocional tende a pedir um recolhimento prazeroso, o que é fundamental para nutrir a paz interior e se manter resiliente perante a vida.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Busque não deixar que sua generosidade lhe faça cometer imprudências financeiras. Prazeres seletos tendem a se mostrar atraentes, com a Lua Minguante harmonizada a Netuno, o que contribui com seu bem-estar e ajuda você cultivar vínculos autênticos de amizade.

Aquário 21/01 a 18/02 É preciso balancear seus objetivos na carreira e na vida familiar. A Lua Minguante tende a aflorar reflexões sobre o seu grau de satisfação profissional, o que promove um resgate de vocações, ajudando-lhe a refinar suas metas.