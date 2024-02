Mariana Aydar faz show gratuito de forró em Fortaleza em festival

Foto: Guilherme Nabhan/Divulgação Mariana Aydar faz show em Fortaleza na programação do Festival de Gastronomia Cearense

A cantora e compositora paulistana Mariana Aydar se apresenta em Fortaleza em 25 de fevereiro. O show acontece no Mercado AlimentaCE, localizado no Complexo Cultural Estação das Artes, e integra as ações da segunda edição do Festival de Gastronomia Cearense. O evento é gratuito e aberto ao público.

No espaço, Mariana Aydar sobe ao palco a partir das 16 horas e leva ao público presente o show “Forró da Mari”. No repertório, a artista foca no forró e interpreta músicas nordestinas. A cantora venceu o Grammy Latino 2020 na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o disco “Veia Nordestina”.

O show faz parte da programação do Festival de Gastronomia Cearense: Os Rumos do Ceará de Comer, promovido pelo Mercado AlimentaCE. A segunda edição do evento ocorre para celebrar “a riqueza da identidade alimentar do Ceará e seus distintos biomas”. O festival acontece de 23 a 25 de fevereiro.

Ao longo da iniciativa, o público confere rodas de conversa, aulas-show, exposição fotográfica, atrações musicais, feiras gastronômica e agroecológica. Durante os três dias, expositores de diferentes municípios do Ceará compõem a programação. Os detalhes ainda serão divulgados pelo Mercado AlimentaCE.

A abertura é realizada na sexta-feira, 23. Nesse dia, está programado o lançamento de exposição da pesquisa de cultura alimentar quilombola do Ceará, mostra de documentários de cultura alimentar e entrega do Prêmio Melhores Sabores da Cidade. No sábado, 24, há roda de conversa sobre culturas alimentares locais em mesa temática a partir das 14 horas.

No domingo, 25, há programação infantil, Almoço no Mercado e, por fim, apresentação de Mariana Aydar. A cantora tem cinco discos e um documentário lançados e tem o forró como influência musical mais marcante em seu som. Ela criou o bloco “Forrozin” como uma forma de valorizar a música nordestina.

Em 2022, ela se apresentou em Fortaleza com repertório formado por músicas românticas e que mesclava composições autorais e releituras de clássicos. Na ocasião, ritmos como xote, forró e arrasta-pé estavam inclusos. Mariana também relembrou os principais sucessos de Dominguinhos como uma forma de homenageá-lo.

Forró da Mari - Mariana Aydar

Quando: domingo, 25 de fevereiro, às 16 horas

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito





Festival de Gastronomia Cearense

Quando: sexta-feira, 23, das 17h às 21h30min; sábado, 24, das 13h às 22h30min; domingo, 25, das 9h às 18 horas

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito; sujeito à capacidade do espaço (1.500 pessoas por dia)