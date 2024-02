Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 3 de janeiro (03/01)

Foto: Victor de Melo/Divulgação O filme cearense "Quando Eu Me Encontrar", de Amanda Pontes e Michelline Helena, é exibido no Cinema do Dragão neste sábado, 3

O filme cearense "Quando Eu Me Encontrar", de Amanda Pontes e Michelline Helena, é exibido no Cinema do Dragão neste sábado, 3, em sessão seguida de conversa com a equipe. Na obra, a partida de Dayane impacta a vida da família. Sua mãe tenta não demonstrar o choque causado pela partida e a irmã enfrenta problemas na escola. Seu noivo se vê em um vazio diante da partida e busca respostas.

Quando: sábado, 3, às 16 horas

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria

Rock a velas

O Sexteto de Cordas Monte Cristo realiza mais uma edição do "Candlelight", concerto à luz de velas, no Teatro RioMar Fortaleza. Neste sábado, 3, a apresentação celebra clássicos do rock. Estão no repertório artistas como Pink Floyd, Aerosmith, Metallica, Bon Jovi, The Beatles, The Rolling Stones, Nirvana, Deep Purple, Led Zeppelin, Guns N' Roses, Foo Fighters e Queen.

Quando: sábado, 3, às 19 horas

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 90; vendas no site FeverUp





Troca-Troca

A Caixa Cultural Fortaleza promove neste sábado, 3, um troca-troca de fantasias. A ideia é que os visitantes levem fantasias e adereços de carnavais passados para trocar com outros foliões. O evento busca incentivar o reuso e proporcionar economia nos "looks" para 2024. O espaço também está aberto para doações de fantasias a instituições que atendem o público infantil.

Quando: sábado, 3, das 16h30min às 18h

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Gratuito





Carnadel

O Shopping Del Paseo lança neste fim de semana a primeira edição do evento carnavalesco "Carnadel". Estão previstas para este sábado, 3, a apresentação da banda Pitnando o 7 e o salão fashion, com penteados e pintura facial para crianças. No domingo, 4, o bloco Unidos da Cachorra chega ao empreendimento para animar a tarde.

Quando: sábado, 3, e domingo, 4, às 17 horas

Onde: Piso L1 do Shopping Del Paseo (Av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota)

Gratuito